Новосибирцы стали в 3,5 раза чаще получать положительные результаты тестов на антитела к коронавирусу

Новосибирцы стали в 3,5 раза чаще получать положительные результаты тестов на «поздние» антитела к коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба лабораторной службы «Хеликс».



Компания «Хеликс» за период с 16 мая 2020 по 1 марта 2021 года выполнила более 1,4 миллиона тестов на антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 , среди которых в Новосибирской области — около 14 тысяч .