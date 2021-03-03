Новосибирцы стали в 3,5 раза чаще получать положительные результаты тестов на антитела к коронавирусу

Новосибирцы стали в 3,5 раза чаще получать положительные результаты тестов на «поздние» антитела к коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба лабораторной службы «Хеликс».
Компания «Хеликс» за период с 16 мая 2020 по 1 марта
Количество положительных результатов значительно выросло:
Процент людей, имеющих эти антитела, разнится в зависимости от региона. Например,
Самый высокий рост данного показателя — в 5 раз — отмечен в Краснодарском крае (
— Мы отмечаем перманентный рост от месяца к месяцу как количества выполняемых исследований на определение антител класса IgG
Он добавил, что результат количественного анализа на антитела IgG поможет оценить целесообразность проведения вакцинации
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