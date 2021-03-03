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Новосибирцы стали в 3,5 раза чаще получать положительные результаты тестов на антитела к коронавирусу

Эксперты компании «Хеликс» сравнили периоды с весны до осени 2020 года и с осени до настоящего момента

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С 16 мая 2020 по 1 марта <nobr class="_">2021 года</nobr> в Новосибирской области было&nbsp;25,3% положительных тестов на «поздние» антитела&nbsp;<b class="_"><br></b>

С 16 мая 2020 по 1 марта 2021 года в Новосибирской области было 25,3% положительных тестов на «поздние» антитела 

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Новосибирцы стали в 3,5 раза чаще получать положительные результаты тестов на «поздние» антитела к коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба лабораторной службы «Хеликс».

Компания «Хеликс» за период с 16 мая 2020 по 1 марта 2021 года выполнила более 1,4 миллиона тестов на антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2, среди которых в Новосибирской области — около 14 тысяч.

Количество положительных результатов значительно выросло: с 16 мая по 1 сентября 2020 года оно равнялось 8,2%, а с 1 сентября 2020 по 1 марта 2021-го — 29,4%, то есть когда в регионе был всплеск заболеваемости. При этом с 1 января по 1 марта 2021-го количество положительных тестов на антитела класса IgG составило 38,4%.

Процент людей, имеющих эти антитела, разнится в зависимости от региона. Например, на 1 марта 2021 года доля положительных результатов в Москве составляет 31% (прирост с сентября в 2,9 раза), в Петербурге — 34% (прирост с сентября в 1,7 раза), в Екатеринбурге и Свердловской области — 33% (прирост с сентября в 2,5 раза).

Самый высокий рост данного показателя — в 5 раз — отмечен в Краснодарском крае (с 7 до 36%), в Челябинской области — в 4,4 раза (с 6,7 до 29%), в Тюменской области — в 4 раза (с 7,3 до 29%).

СЮЖЕТ

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— Мы отмечаем перманентный рост от месяца к месяцу как количества выполняемых исследований на определение антител класса IgG к SARS-CoV-2, так и доли положительных результатов таких исследований. По значениям сентября можно судить о той доле клиентов, которые перенесли инфекцию COVID-19 в так называемую первую волну пандемии. Что касается показателей марта, то в них уже входят результаты и тех клиентов, которые получили антитела после вакцинации, и тех, кто выработал их после болезни, — отмечает медицинский директор лабораторной службы «Хеликс».

Он добавил, что результат количественного анализа на антитела IgG поможет оценить целесообразность проведения вакцинации от COVID-19 на данный момент, а после прививки — понять, успешно ли прошла вакцинация и сформировался ли иммунный ответ.

Ранее мы рассказывали, когда появляются антитела M и G к коронавирусу SARS-CoV-2.

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