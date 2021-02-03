«В "Докторе Хаусе" волчанка звучала так необычно»: 12 красоток-врачей рассказали о головоломках на работе

— Археология пока остается в туристических походах. Времени не очень много на это, но если получается, то пляжному отдыху я предпочитаю пешие походы, палатки, горы. Видимо, это остается из детских надежд, мечтаний что-то найти, отыскать, — рассказывает Анна Пономаренко.



На четвертом курсе медуниверситета многие уже знали, какую специализацию выбрать, а Анна нет, пока не началась эндокринология, которая заинтересовала ее интересными заболеваниями и синдромами. Анна Пономаренко записалась в кружок по эндокринологии, на котором обсуждали клинические случаи, общались с пациентами.