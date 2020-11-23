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Мы посчитали процент зараженных коронавирусом от населения в регионах: Москва не на первом месте

В лидерах — Республика Алтай и Ямало-Ненецкий автономный округ

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Заболеваемость продолжает расти: за последние сутки вновь выявили рекордное число случаев

Заболеваемость продолжает расти: за последние сутки вновь выявили рекордное число случаев

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Статистика оперштаба показывает количество заболевших по регионам: на первом месте — Москва, на втором — Московская область, далее — Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области. То есть это, как правило, крупные агломерации, где много людей. Однако если посмотреть на заболеваемость немного под другим углом, то и картина получается иная. Мы рассчитали процент заболевших от населения региона в целом и оказалось, что на первом месте по заболеваемости вовсе не Москва.

Вот так выглядит рейтинг городов по числу инфицированных коронавирусом с начала эпидемии. На долю Москвы пришлась четверть всех пациентов с COVID-19 в стране.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Если ориентироваться на процент заболевших от всего населения, то у Новосибирской области 74-е место.

Если ориентироваться на процент заболевших от всего населения, то у Новосибирской области 74-е место.

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Если же рассчитать процент заболевших от населения региона, то на первое место выходит кажущаяся совершенно безопасной Республика Алтай, которая по числу зараженных находится едва ли не в самом конце списка. Однако здесь заболели 4,74% населения. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ — 4,60%. Москва замыкает тройку «лидеров» — 4,43%.

Если ориентироваться на процент заболевших от всего населения, то у Новосибирской области 74 место

Если ориентироваться на процент заболевших от всего населения, то у Новосибирской области 74 место

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Мы уже рассматривали, как заражались регионы и менялись «лидеры» по заболеваемости. Для наглядности сделали видео, его можно найти в этом материале.

За последние сутки в России выявили 25 173 зараженных коронавирусом. Всего с начала эпидемии, по данным на 23 ноября, COVID-19 был выявлен у 2 114 502 пациентов. 1 611 445 из них выздоровели, 36 540 скончались, прямо сейчас болеют 466 517 человек.

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