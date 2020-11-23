Мы посчитали процент зараженных коронавирусом от населения в регионах: Москва не на первом месте

Статистика оперштаба показывает количество заболевших по регионам: на первом месте — Москва, на втором — Московская область, далее — Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области. То есть это, как правило, крупные агломерации, где много людей. Однако если посмотреть на заболеваемость немного под другим углом, то и картина получается иная. Мы рассчитали процент заболевших от населения региона в целом и оказалось, что на первом месте по заболеваемости вовсе не Москва.
Вот так выглядит рейтинг городов по числу инфицированных коронавирусом с начала эпидемии. На долю Москвы пришлась четверть всех пациентов с
Если же рассчитать процент заболевших от населения региона, то на первое место выходит кажущаяся совершенно безопасной Республика Алтай, которая по числу зараженных находится едва ли не в самом конце списка. Однако здесь заболели 4,74% населения. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ — 4,60%. Москва замыкает тройку «лидеров» — 4,43%.
Мы уже рассматривали, как заражались регионы и менялись «лидеры» по заболеваемости. Для наглядности сделали видео, его можно найти в этом материале.
За последние сутки в России выявили