Мы посчитали процент зараженных коронавирусом от населения в регионах: Москва не на первом месте

Мы уже рассматривали, как заражались регионы и менялись «лидеры» по заболеваемости. Для наглядности сделали видео, его можно найти в этом материале.



За последние сутки в России выявили 25 173 зараженных коронавирусом. Всего с начала эпидемии, по данным на 23 ноября, COVID-19 был выявлен у 2 114 502 пациентов. 1 611 445 из них выздоровели, 36 540 скончались, прямо сейчас болеют 466 517 человек.