В Новосибирской области от ковида умерли 5 человек — всем было больше 60 лет

Еще 5 пациентов умерли от коронавируса в Новосибирской области
Сегодня, 23 ноября, оперштаб Новосибирской области отчитался о новых смертях от ковида в регионе.
— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 66 лет, 74 года, 80 лет и женщина в возрасте 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 698 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
За сутки в НСО было выявлено 172 подтвержденных случая ковида. В отделениях интенсивной терапии находятся 182 человека. На ИВЛ — 58 пациентов.
На прошлой неделе стало известно о смерти врача больницы «РЖД-Медицина» от ковида. Георгию Ким было 53 года, и с инфекцией он боролся около месяца.
НГС решил выяснить, во сколько обойдется минимальный набор лекарств для больных коронавирусом в легкой форме. Цифры и названия препаратов смотрите в нашей инфографике.