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В Новосибирской области от ковида умерли 5 человек — всем было больше 60 лет

Общее число смертей от коронавируса в регионе плавно приближается к 700

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Сейчас в регионе зафиксировано 698 смертей

Сейчас в регионе зафиксировано 698 смертей

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Еще 5 пациентов умерли от коронавируса в Новосибирской области

Сегодня, 23 ноября, оперштаб Новосибирской области отчитался о новых смертях от ковида в регионе.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 66 лет, 74 года, 80 лет и женщина в возрасте 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 698 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

За сутки в НСО было выявлено 172 подтвержденных случая ковида. В отделениях интенсивной терапии находятся 182 человека. На ИВЛ — 58 пациентов.

На прошлой неделе стало известно о смерти врача больницы «РЖД-Медицина» от ковида. Георгию Ким было 53 года, и с инфекцией он боролся около месяца.

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