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В Кремле нет «комплексного плана» по коронавирусным ограничениям

Решения должны приниматься на уровне регионов

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Контролем ситуации занимается оперативный штаб в правительстве

Контролем ситуации занимается оперативный штаб в правительстве

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что комплексного плана усиления ограничений из-за пандемии коронавируса на всей территории России у Кремля нет. По его словам, жестким контролем этой ситуации занимается оперативный штаб, который работает в правительстве. Он также отметил, что «каких-то комплексных планов на эту тему быть не может».

— Потребность в ужесточении мер ограничений и изоляции варьируется от региона к региону, поэтому сейчас какого-то комплексного плана нет, сейчас работа идет конкретно по регионам, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

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Роспотребнадзор сообщает, что на сегодняшний день только три субъекта РФ находятся в стадии снижения заболеваемости коронавирусом, в 25 продолжается рост. Показатели распространения коронавируса выше всего в Карелии, Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе.

Сейчас локдаун ввели только в одном регионе России — ко всем прежним коронавирусным ограничениям вернулась Бурятия. С сегодняшнего дня здесь на две недели приостановили работу ТРЦ, предприятий общественного питания и магазинов, кинотеатров, салонов красоты, фитнес-клубов, бань и саун. Часть школьников переходит на дистанционку, а первоклассники отправляются на каникулы.

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