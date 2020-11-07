В Роспотребнадзоре рассказали, где чаще всего заражаются коронавирусом

Чаще всего россияне заражаются коронавирусом в транспорте. Об этом заявила глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она заявила в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
— Самые опасные места — там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего люди заражаются в транспорте, — сказала в эфире Анна Попова.
Также глава ведомства назвала ситуацию с
Ранее стало известно, что в сентябре в России на четверть выросла смертность от коронавируса. Такие данные опубликовал Росстат. А в конце октября федеральный Роспотребнадзор ввел масочный режим в стране и разослал целый ряд рекомендаций главам регионов.