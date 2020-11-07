7 ноября суббота
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 0/10
usd 77.19
eur 91.35
Тема дняМедсестра жестоко обращалась с ребенком в больнице

Все новости

Все новости

В Роспотребнадзоре рассказали, где чаще всего заражаются коронавирусом

Глава ведомства заявила, что ситуация с COVID-19 в стране напряженная

789
10Обсудить

Поделиться

Чаще всего коронавирусом заражаются в транспорте

Чаще всего коронавирусом заражаются в транспорте

Поделиться

Чаще всего россияне заражаются коронавирусом в транспорте. Об этом заявила глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она заявила в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

— Самые опасные места — там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего люди заражаются в транспорте, — сказала в эфире Анна Попова.

Также глава ведомства назвала ситуацию с COVID-19 в стране напряженной, а в ряде регионов даже сложной, в связи с чем рекомендовала жителям страны провести новогодние праздники дома.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Ранее стало известно, что в сентябре в России на четверть выросла смертность от коронавируса. Такие данные опубликовал Росстат. А в конце октября федеральный Роспотребнадзор ввел масочный режим в стране и разослал целый ряд рекомендаций главам регионов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVID-19Анна ПоповаРоспотребнадзоркоронавирус в России
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...