В Новосибирске из соццентра сделали обсерватор — но пока непонятно, кого туда будут отправлять

В Новосибирске обсерваторы готовят к открытию
В Новосибирске социальные учреждения и санатории готовят к работе в режиме обсерваторов. Официального распоряжения о перепрофилировании пока не поступало, поэтому непонятно, при каких условиях туда можно будет попасть. Сейчас организации прекратили прием пациентов, а некоторые сотрудники отправились на переподготовку.
Показываем, как выглядит одно из таких учреждений — центр социальной помощи «Заря», он уже оснащен для работы в качестве обсерватора.
— Летний период использовали для того, чтобы отремонтировать, привести в порядок. Во многом пересмотрели подходы работы этого учреждения как обсерватора, потому что всё может случиться. Ситуация напряженная, число заболевших растет, возможны всякие решения. Возможен перевод центра и в ковидный госпиталь, но, конечно, не для тяжелых больных. Здесь нет соответствующих условий, оборудования. Но для выздоравливающих, для легкой формы заболевания, такие решения возможны, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Сейчас сотрудники центра, у которых есть медицинское образование, проходят подготовку для работы с больными коронавирусом.
Если центр решат перепрофилировать, то в нем не будут оказывать реанимационную помощь. Однако здесь можно будет разместить кислород для больных и принимать пациентов, больных с легкой формой болезни.
Впервые обсерваторы открывались в Новосибирске в разгар первой волны коронавируса — 1 апреля. Тогда пассажиров самолетов отправили в санатории «Обские зори» и «Лунный камень». Рядом с учреждениями дежурили силовики, а некоторые из родственников до последнего не знали, куда повезут их близких. Тогда НГС поговорил с пятью человеками, которые находятся на вынужденной изоляции, — они рассказали, в каких условиях им пришлось жить.