В Новосибирске из соццентра сделали обсерватор — но пока непонятно, кого туда будут отправлять

В Новосибирске социальные учреждения и санатории готовят к работе в режиме обсерваторов. Официального распоряжения о перепрофилировании пока не поступало, поэтому непонятно, при каких условиях туда можно будет попасть. Сейчас организации прекратили прием пациентов, а некоторые сотрудники отправились на переподготовку.

Показываем, как выглядит одно из таких учреждений — центр социальной помощи «Заря», он уже оснащен для работы в качестве обсерватора.