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В Новосибирске из соццентра сделали обсерватор — но пока непонятно, кого туда будут отправлять

На оснащение «Зари» потратили 8 миллионов

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Возможно, в социальном центре «Заря» будет не обсерватор, а госпиталь&nbsp;

Возможно, в социальном центре «Заря» будет не обсерватор, а госпиталь 

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В Новосибирске обсерваторы готовят к открытию

В Новосибирске социальные учреждения и санатории готовят к работе в режиме обсерваторов. Официального распоряжения о перепрофилировании пока не поступало, поэтому непонятно, при каких условиях туда можно будет попасть. Сейчас организации прекратили прием пациентов, а некоторые сотрудники отправились на переподготовку.

Показываем, как выглядит одно из таких учреждений — центр социальной помощи «Заря», он уже оснащен для работы в качестве обсерватора.

На входе в здание всех просят обработать руки и надеть бахилы. Находиться в «Заре» можно только в маске, также посетителям измеряют температуру

На входе в здание всех просят обработать руки и надеть бахилы. Находиться в «Заре» можно только в маске, также посетителям измеряют температуру

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— Летний период использовали для того, чтобы отремонтировать, привести в порядок. Во многом пересмотрели подходы работы этого учреждения как обсерватора, потому что всё может случиться. Ситуация напряженная, число заболевших растет, возможны всякие решения. Возможен перевод центра и в ковидный госпиталь, но, конечно, не для тяжелых больных. Здесь нет соответствующих условий, оборудования. Но для выздоравливающих, для легкой формы заболевания, такие решения возможны, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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Летом в здании сделали ремонт. В случае, если учреждение начнет принимать пациентов, коридор «красной» зоны будут отгораживать

Летом в здании сделали ремонт. В случае, если учреждение начнет принимать пациентов, коридор «красной» зоны будут отгораживать

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Сейчас сотрудники центра, у которых есть медицинское образование, проходят подготовку для работы с больными коронавирусом.

В одном блоке находятся две комнаты, в каждой из них могут жить два человека

В одном блоке находятся две комнаты, в каждой из них могут жить два человека

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Если центр решат перепрофилировать, то в нем не будут оказывать реанимационную помощь. Однако здесь можно будет разместить кислород для больных и принимать пациентов, больных с легкой формой болезни.

Всего в «Заре» 94 места. Прежде, когда она уже работала как обсерватор, здесь размещали 70 человек

Всего в «Заре» 94 места. Прежде, когда она уже работала как обсерватор, здесь размещали 70 человек

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Общая стоимость ремонта и нового оборудования составила 8 млн рублей

Общая стоимость ремонта и нового оборудования составила 8 млн рублей

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На стенах комнат повесили телевизоры, на этажах работает Wi-Fi

На стенах комнат повесили телевизоры, на этажах работает Wi-Fi

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В «Заре» установили специальное оборудование для лежачих пациентов

В «Заре» установили специальное оборудование для лежачих пациентов

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В комнате для инвалидов также есть небольшой холодильник и микроволновка&nbsp;<br>

В комнате для инвалидов также есть небольшой холодильник и микроволновка 

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В коридорах проводят дезинфекцию с помощью специальной лампы

В коридорах проводят дезинфекцию с помощью специальной лампы

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Впервые обсерваторы открывались в Новосибирске в разгар первой волны коронавируса — 1 апреля. Тогда пассажиров самолетов отправили в санатории «Обские зори» и «Лунный камень». Рядом с учреждениями дежурили силовики, а некоторые из родственников до последнего не знали, куда повезут их близких. Тогда НГС поговорил с пятью человеками, которые находятся на вынужденной изоляции, — они рассказали, в каких условиях им пришлось жить.

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реабилитациякоронавирусобсерватор
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