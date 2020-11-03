Ученые смоделировали два варианта пика коронавируса в НСО — смотрим, как они выглядят на одной картинке

Новосибирские ученые высчитали математическую модель, которая показывает, как может увеличиться число заболевших коронавирусом, если в НСО начнется массовая вакцинация и если она не начнется.

Согласно данным, предоставленным Федеральным исследовательским центром информационных и вычислительных технологий, если в регионе не начнется вакцинация, то в декабре могут зафиксировать всплеск заболевших. Тогда их число может превысить 500 в день. Если же в области будут вакцинировать 10 тысяч человек в сутки, то пик также придется на декабрь. Однако в этом случае заразившихся станет меньше — около 400 за сутки. При этом в обоих случаях снижение заболеваемости придется на февраль 2021 года.