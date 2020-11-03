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Ученые смоделировали два варианта пика коронавируса в НСО — смотрим, как они выглядят на одной картинке

Один пик смоделирован с учетом вакцинации, а другой — без нее

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Возможный прирост заболевших спрогнозировали с помощью математической модели

Возможный прирост заболевших спрогнозировали с помощью математической модели

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Ученые ждут пик коронавируса в Новосибирской области в декабре

Новосибирские ученые высчитали математическую модель, которая показывает, как может увеличиться число заболевших коронавирусом, если в НСО начнется массовая вакцинация и если она не начнется.

Согласно данным, предоставленным Федеральным исследовательским центром информационных и вычислительных технологий, если в регионе не начнется вакцинация, то в декабре могут зафиксировать всплеск заболевших. Тогда их число может превысить 500 в день. Если же в области будут вакцинировать 10 тысяч человек в сутки, то пик также придется на декабрь. Однако в этом случае заразившихся станет меньше — около 400 за сутки. При этом в обоих случаях снижение заболеваемости придется на февраль 2021 года.

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НГС сделал на основе данных центра инфографику — показываем вам для наглядности, как могут выглядеть оба пика.

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— Мы используем методы математического моделирования, у нас есть математические модели, реализованные в виде информационных систем. Используя статистические данные мы строим прогнозы. Данные статистики используются для того, чтобы определять параметры модели, — объяснил НГС Андрей Юрченко, первый заместитель директора по научной работе ФИТ ФИЦ, кандидат физико-математических наук.

Специалист добавил, что при построении моделей также учитывают то, как управленческие решения и введение ограничений повлияло на изменение заболеваемости.

В конце октября НГС поговорил с вирусологами о том, когда заболеваемость в Новосибирске начнет снижаться и когда город выйдет на плато второй волны. Оказалось, что делать какие-либо прогнозы довольно сложно.

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заболеваемостьстатистикакоронавирус
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