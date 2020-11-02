«Самое противное в этой боли то, что она никуда не уходит»: рассказ человека, пережившего инфаркт в 47 лет

Инфаркт — забавная штука. Забавная до жути. Той самой жути, которая проходит через затылок и пронизывает до самого копчика.

Во-первых, это больно. Очень больно. Начинается всё с небольшой усталости после физической нагрузки. Вроде как у тебя одышка, но сейчас ты пару минут пересидишь, дыхалку восстановишь и побежишь дальше. Но в какой-то момент ты осознаешь, что дыхание не успокаивается, так как это было обычно раньше.

Не успокаивается совсем, даже после того, как ты постоял, посидел, прислонился к стене. Более того, тебе становится ощутимо жарко, пот проступает по всему телу. И какая-то странная, половинчатая слабость. То есть ты ходить, говорить можешь, но вот поднять с земли палочку уже не в состоянии.

А потом приходит боль. Боль мерзкая, какая-то бесконечная и безысходная. Больше всего она похожа на то, как будто к груди приставили перфораторную коронку, которой сверлят стены под розетки.

И вот коронка эта вдавливается (не всверливается, а именно вдавливается) тебе в грудину, проходя сквозь ребра, доходит до позвоночника, обнимает твое сердце и стискивает его. Наверно, такие ощущения должен был испытывать Тони Старк в тот момент, когда ему меняли реактор в груди.