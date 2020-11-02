«Самое противное в этой боли то, что она никуда не уходит»: рассказ человека, пережившего инфаркт в 47 лет

Сердечно-сосудистые заболевания — самая частая причина смертей в России. Только за первую декаду
Инфаркт — забавная штука. Забавная до жути. Той самой жути, которая проходит через затылок и пронизывает до самого копчика.
Во-первых, это больно. Очень больно. Начинается всё с небольшой усталости после физической нагрузки. Вроде как у тебя одышка, но сейчас ты пару минут пересидишь, дыхалку восстановишь и побежишь дальше. Но в какой-то момент ты осознаешь, что дыхание не успокаивается, так как это было обычно раньше.
Не успокаивается совсем, даже после того, как ты постоял, посидел, прислонился к стене. Более того, тебе становится ощутимо жарко, пот проступает по всему телу. И какая-то странная, половинчатая слабость. То есть ты ходить, говорить можешь, но вот поднять с земли палочку уже не в состоянии.
А потом приходит боль. Боль мерзкая, какая-то бесконечная и безысходная. Больше всего она похожа на то, как будто к груди приставили перфораторную коронку, которой сверлят стены под розетки.
И вот коронка эта вдавливается (не всверливается, а именно вдавливается) тебе в грудину, проходя сквозь ребра, доходит до позвоночника, обнимает твое сердце и стискивает его. Наверно, такие ощущения должен был испытывать Тони Старк в тот момент, когда ему меняли реактор в груди.
И боль эта разливается там за грудиной по всему телу. Да, и в левую руку отдает, и в правую, и в спину, и в ноги. В какой-то момент ты с удивлением чувствуешь, что на кончиках ушей есть кровеносные сосуды и они покалывают.
И противное самое в этой боли то, что она никуда не уходит. Она не пульсирует, не наваливается приливами, не режет приступами. Она разливается в тебе ровной густой золотисто-сапфировой жижей и остается там, как будто говоря: «Я тебе продыху не дам, доконаю». Уговорить ее утихнуть не удается. Ноги вверх, ноги вниз, приподнятая голова, холодные компрессы, коленопреклонение, вода маленькими глотками — не помогают. Боль как будто слегка удивляется твоим фокусам и, ухмыльнувшись, продолжает свое давление.
Только тройной нитроглицерин, морфин и чертов коктейль реаниматолога урезонивают ее до степени терпимости. Но она не уходит совсем. Еще долго потом будет напоминать о себе покалываниями в ребрах, поддавливаниями в грудине, тончайшими прострелами по животу.
Но всё это время сознание остается совершенно ясным и адекватным. Ты понимаешь в какой-то момент, что картина складывается стандартная, многажды описанная и у тебя действительно инфаркт. Ты понимаешь, что ты действительно вот сейчас можешь умереть. Совсем умереть. Но страха смерти нет. Нет вообще никакого страха, только некоторая досада от нелепости и несвоевременности происходящего.
Да, роятся мысли, что надо бы сообщить пароль от почты и пин-код от банка, но это какое-то «бы», нереальное и несущественное. И только через два дня ты с диким и липким ужасом осознаешь, что вот она, костлявая, приходила к тебе. Но почему-то прошла мимо.
И вот как-то совсем не хочется задаваться вопросом почему. Хорошо, что прошла мимо.
Но кое-какие дела таки надо доделать, да.
Как помочь себе и близкому: советы врача
Как распознать инфаркт и как помочь себе и другим, рассказал кандидат медицинских наук, заведующий отделением кардиохирургии Уральского института кардиологии Артем Степин.
— Это остро возникающая боль в груди, которая продолжается больше
«В ситуации с инфарктом самостоятельно помочь себе невозможно. Заниматься самолечением не нужно. Особенно когда это возникает впервые»
Артем Степин, кандидат медицинских наук, заведующий отделением кардиохирургии Уральского института кардиологии
Лучше вызвать скорую помощь, чтобы врачи приехали и разобрались на месте. Потому что самое важное при лечении острого инфаркта миокарда — это время, за которое пациент будет доставлен в специализированную клинику. Чем это время короче, тем лучше результаты лечения.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции