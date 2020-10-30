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В России больше 18 тысяч новых случаев COVID-19. Но это не пик

Публикуем последние данные федерального оперштаба

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С начала осени статистика по коронавирусу в России вновь пошла в рост

С начала осени статистика по коронавирусу в России вновь пошла в рост

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В России продолжает расти заболеваемость коронавирусом: за минувшие сутки выявлено 18 283 новых случая. С начала пандемии диагноз подтвердился у 1 599 976 человек — это больше, чем 1% жителей страны. За сутки скончались 355 человек (всего — 27 656), 14 519 выздоровели (всего — 1 200 560 человек). Такие данные передает федеральный оперативный штаб.

Кстати, на днях Владимир Путин заявил, что о второй волне говорить рано — до некоторых регионов еще только первая дошла

Кстати, на днях Владимир Путин заявил, что о второй волне говорить рано — до некоторых регионов еще только первая дошла

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По версии эпидемиологов, стабилизация с коронавирусом в России должна начаться после того, как будут выявляться по 20 тысяч заболевших в сутки — это и будет пик. В беседе с РИА «Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сказала, что о начале процесса стабилизации можно будет говорить, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны, и индекс распространения коронавируса не будет превышать единицу. Для этого, по ее словам, необходимо соблюдать все предписанные меры эпидемиологической безопасности.

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Напомним, что с этой недели в России действует всеобщий масочный режим: маски необходимо носить в местах скопления людей — это лифты, общественный транспорт, такси, парковки, а также площадки, где могут собраться больше 50 человек. Регионам рекомендовано усилить дезинфекцию общественных площадок, а также ограничить работу кафе и ресторанов с 23:00 до 6:00 часов.

Тем временем в мире зафиксировано 45 миллионов случаев COVID-19. По данным университета Хопкинса, который собирает официальную статистику с государств, в США 8,9 миллиона заболевших, в Индии — 8,1 миллиона, в Бразилии — 5,5 миллиона случаев. Россия в этом рейтинге занимает четвертое место. Рост числа заболевших продолжается в Европе — на пятое место неожиданно поднялась Франция, где 1,3 миллиона случаев. За ней идет Испания (1,2 миллиона заболевших).

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