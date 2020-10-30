В России больше 18 тысяч новых случаев COVID-19. Но это не пик

По версии эпидемиологов, стабилизация с коронавирусом в России должна начаться после того, как будут выявляться по 20 тысяч заболевших в сутки — это и будет пик. В беседе с РИА «Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сказала, что о начале процесса стабилизации можно будет говорить, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны, и индекс распространения коронавируса не будет превышать единицу. Для этого, по ее словам, необходимо соблюдать все предписанные меры эпидемиологической безопасности.

