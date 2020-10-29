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Врачи скорой медицинской помощи в Новосибирске начнут выписывать рецепты

На обучение медиков потребуется две недели

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Переобучение пройдут 1500 врачей скорой помощи

Переобучение пройдут 1500 врачей скорой помощи

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В Новосибирске врачи скорой медицинской помощи начнут выписывать рецепты больным горожанам.

— Мы сделали это для того, чтобы пациенты начинали получать помощь как можно раньше. В связи с большим количеством пациентов на врачей падает очень большая нагрузка, поэтому оптимизируется работа медицинской системы, — рассказала главный врач станции скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова.

Главврач уточнила, что обучить нужно будет 1500 человек.

— Нам нужно обучить персонал, выдать им рецепты и печати, потому что без этого выписка рецепта невозможна, написать что-то от имени скорой помощи мы считаем неправильным, всё должно быть сделано по стандартам, — добавила она.

Сегодня во время брифинга с журналистами министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил, что количество вновь выявляемых случаев COVID-19 в Новосибирской области стабилизировалось. Также министр добавил, что увеличилось количество пациентов, которых переводят на амбулаторное лечение. НГС поговорил с вирусологами, чтобы узнать, когда заболеваемость пойдет на спад и Новосибирск выйдет на плато второй волны. Оказалось, что разобраться в этом не так просто.

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COVID-19Новосибирскврачикоронавирусскорая помощь
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