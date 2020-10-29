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Минздрав НСО рассказал, кого коснётся запрет на публичные комментарии про коронавирус

Константин Хальзов уточнил, что к его подчинённым распоряжение российского Минздрава не относится

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Врачам, которые работают на региональный Минздрав, можно публично высказываться о коронавирусе

Врачам, которые работают на региональный Минздрав, можно публично высказываться о коронавирусе

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Врачам региональных больниц можно комментировать ситуацию с COVID-19

Сегодня, 29 октября, министр здравоохранения НСО Константин Хальзов объяснил, кого касается запрет Минздрава России на публичные комментарии о коронавирусе без согласования.

— Это распоряжение распространяется только на учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения РФ. Оно не распространяется на наши учреждения, поэтому у нас никаких запретов нет. Продолжаем работать, как работали, и поэтому я сегодня среди вас рассказываю о той ситуации, которая есть, — сообщил Хальзов.

Вчера Министерство здравоохранения РФ разослало подведомственным врачам и медучреждениям указание согласовывать любые публичные комментарии о распространении COVID-19. Как подчеркнули в Минздраве, такое решение принято из-за «перегруженной информационной повестки вокруг пандемии», чтобы «повысить эффективность информирования населения».

Ректор новосибирского медицинского университета Игорь Маринкин уже издал распоряжение, запрещающее сотрудникам давать публичные заявления на тему коронавируса без письменного согласования. НГМУ является федеральным учреждением, подведомственным Минздраву России.

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коронавирус в Новосибирске
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