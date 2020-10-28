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Минздрав запретил врачам публично рассказывать о коронавирусе

Каждое слово о COVID-19 теперь будет согласовывать пресс-служба ведомства

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Что разрешат рассказывать о коронавирусе, остается только гадать

Что разрешат рассказывать о коронавирусе, остается только гадать

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Российский Минздрав запретил врачам публично рассказывать о коронавирусе. Соответствующее письмо появилось сегодня в распоряжении нескольких СМИ. Теперь «любые комментарии и публичные заявления» по поводу COVID-19 медики должны согласовывать с пресс-службой ведомства.

Запрет касается руководителей учреждений и главных внештатных специалистов

«Министерство здравоохранения Российской Федерации доводит до сведения руководителей учреждений, подведомственных Минздраву, и главных внештатных специалистов Минздрава, что любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону», — говорится в письме.

То самое письмо, которое перекрыло кислород врачам

То самое письмо, которое перекрыло кислород врачам

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Изданию Meduza в Минздраве рассказали, что такой шаг позволит повысить эффективность информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19.

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COVID-19врачикоронавирус
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