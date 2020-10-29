Ректор НГМУ запретил сотрудникам комментировать тему коронавируса без разрешения

Ректор новосибирского медицинского университета Игорь Маринкин издал распоряжение, запрещающее сотрудникам давать публичные заявления на тему коронавируса без письменного согласования.
Документ ссылается на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. О том, что министр запретил врачам публично рассказывать о коронавирусе, стало известно вчера.
Распоряжение требует от профессорско-преподавательского состава университета согласовывать комментарии либо с Маринкиным, либо с проректором по региональному развитию Константином Атамановым. Копия документа имеется в редакции НГС.
В медуниверситете подтвердили существование этого распоряжения ректора, но прокомментировать оперативно не смогли. Корреспонденту НГС предложили отправить журналистский запрос по электронной почте.
В марте этого года в НГМУ разразился скандал, когда студенты вуза потребовали перевести их на дистанционное обучение в связи с пандемией и жаловались на отсутствие в университете средств индивидуальной защиты. Обучающиеся даже создали петицию на сайте Сhange.org, которую адресовали Министерству здравоохранения России. В вузе тогда объясняли, что полный переход на дистанционное обучение сделать невозможно в связи со спецификой преподавания, а маски в учебное заведение закупаются в «плановом порядке по мере потребности».