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Ректор НГМУ запретил сотрудникам комментировать тему коронавируса без разрешения

Теперь любое общение с прессой должно быть в письменном виде согласовано лично с ним или его замом

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Ректор новосибирского медуниверситета запретил преподавателям комментировать тему коронавируса без разрешения

Ректор новосибирского медуниверситета запретил преподавателям комментировать тему коронавируса без разрешения

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Ректор новосибирского медицинского университета Игорь Маринкин издал распоряжение, запрещающее сотрудникам давать публичные заявления на тему коронавируса без письменного согласования.

Документ ссылается на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. О том, что министр запретил врачам публично рассказывать о коронавирусе, стало известно вчера.

Распоряжение требует от профессорско-преподавательского состава университета согласовывать комментарии либо с Маринкиным, либо с проректором по региональному развитию Константином Атамановым. Копия документа имеется в редакции НГС.

В медуниверситете подтвердили существование этого распоряжения ректора, но прокомментировать оперативно не смогли. Корреспонденту НГС предложили отправить журналистский запрос по электронной почте.

Распоряжение ректора медуниверситета Игоря Маринкина&nbsp;

Распоряжение ректора медуниверситета Игоря Маринкина 

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В марте этого года в НГМУ разразился скандал, когда студенты вуза потребовали перевести их на дистанционное обучение в связи с пандемией и жаловались на отсутствие в университете средств индивидуальной защиты. Обучающиеся даже создали петицию на сайте Сhange.org, которую адресовали Министерству здравоохранения России. В вузе тогда объясняли, что полный переход на дистанционное обучение сделать невозможно в связи со спецификой преподавания, а маски в учебное заведение закупаются в «плановом порядке по мере потребности».

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