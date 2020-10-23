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Тема дняЖурналист с ковидом осталась без врачей и лекарств

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Мэрия Новосибирска выделит автомобили для врачей первой поликлиники

После суток работы машины будут обрабатывать и дезинфицировать

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Из гаража мэрии для врачей выделят два автомобиля

Из гаража мэрии для врачей выделят два автомобиля

Мэрия Новосибирска выделит автомобили для врачей поликлиники № 1, на которых они смогут ездить к пациентам. Такая работа начнется с 26 октября.

— С понедельника по договору с министерством мы начинаем выделять из нашего гаража легковые автомобили первой поликлинике, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.

Глава города добавил, что ежедневно будет выделяться два автомобиля. При необходимости власти рассмотрят дополнительные заявки. После суток работы автомобили будут обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Ранее в новосибирские поликлиники направили 75 автомобилей, на которых врачи будут ездить на вызовы к пациентам на дом.

Также сегодня, 23 октября, Анатолий Локоть рассказал об увеличении поставок антибиотиков в аптеки муниципальной сети. Дефицит лекарств может снизиться уже на следующей неделе.

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