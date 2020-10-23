Мэрия Новосибирска выделит автомобили для врачей первой поликлиники

Мэрия Новосибирска выделит автомобили для врачей поликлиники
— С понедельника по договору с министерством мы начинаем выделять из нашего гаража легковые автомобили первой поликлинике, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.
Глава города добавил, что ежедневно будет выделяться два автомобиля. При необходимости власти рассмотрят дополнительные заявки. После суток работы автомобили будут обрабатывать дезинфицирующими средствами.
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