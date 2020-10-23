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Тема дняЖурналист с ковидом осталась без врачей и лекарств

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Анатолий Локоть назвал срок, к которому снизят дефицит антибиотиков в Новосибирске

Дополнительные партии лекарств должны привезти в Муниципальную аптечную сеть

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Кроме антибиотиков для муниципальных аптек также закупят противовирусные препараты

Кроме антибиотиков для муниципальных аптек также закупят противовирусные препараты

Новые партии антибиотиков ждут в Новосибирске к следующей неделе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что дефицит антибиотиков в аптеках должны снизить в ближайшее время.

Дополнительные партии закупят для Муниципальной аптечной сети.

— Эта работа идёт c производителями в РФ и почтовыми поставщиками. Я обратился к губернатору, со вчерашнего дня проводятся крупные совещания. Руководители работают, чтобы получить дополнительные объёмы антибиотиков и антивирусных средств. Я надеюсь, что вот эта быстрая реакция позволит к следующей неделе это напряжение с дефицитом несколько снизить по основным лекарственным формам, которые запрашиваются, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ответ на вопрос о том, будут ли увеличиваться объёмы поставок.

При этом Анатолий Локоть подчеркнул, что большинство антибиотиков, которые используются в схемах лечения, продают по рецепту, поэтому закупить их большими партиями впрок не получится.

Съемочная группа НГС проверила, есть ли в аптеках Новосибирска антибиотики, которые прописывают при ковидной пневмонии. Результат эксперимента нас удивил, смотрите сами:

Видео: Антон Дигаев

После сообщений о том, что в новосибирских аптеках не хватает лекарств, НГС решил провести эксперимент и проверить, действительно ли это так. Посмотрите, что из этого получилось.

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