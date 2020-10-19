Что происходит в Новосибирске из-за коронавируса? Прямой эфир с тремя экспертами (задайте свой вопрос)

Утром в этот понедельник, 19 октября, мы проведём прямой эфир в нашем Instagram с представителями медицины Новосибирской области о ситуации с коронавирусной инфекцией.



На вопросы медицинского обозревателя НГС Марии Тищенко ответят главный инфекционист Новосибирской области и главврач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова, главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова и заместитель главврача поликлиники № 1 по медицинской части Анастасия Шуркевич.

Почему ситуация в регионе ухудшается? Что нужно сделать для её улучшения? Почему некоторые новосибирцы не могут по несколько дней дождаться скорой помощи и участкового терапевта? Хватает ли мест в стационарах? Почему далеко не всем больным назначают тест на ковид, а многие заболевшие с характерными симптомами вынуждены идти в поликлиники и сидеть в очередях со всеми? Обсудим вместе с экспертами.