Рекламный чайна-таун: как вывески уродуют Новосибирск — в городе есть дизайн-код, но он не работает

Трудно представить себе город без уличных вывесок. Но понятное желание предпринимателей привлечь внимание к своим магазинам, барам и офисам нередко приводит к тому, что улицы превращаются в лоскутное одеяло. Особенно обидно в таких случаях за красивые здания, архитекторы которых явно не предполагали, что на фасадах когда-то могут повесить всё что угодно. Разговор об этом ведётся уже давно, и в 2019 году в Новосибирске даже приняли свод правил на этот счёт — дизайн-код города. Обозреватель НГС прошелся по улицам, чтобы посмотреть, в каком состоянии вывески находятся сейчас, и собрал коллекцию как сомнительных, так и позитивных примеров.
Как было раньше
Для того чтобы говорить о нынешнем состоянии вывесок, полезно вспомнить о том, какими они были в другие эпохи. Вот, например, самое узнаваемое, наверное, новосибирское здание дореволюционной постройки — Городской торговый корпус, где первый этаж был отведён под торговлю и услуги, а на втором располагались местные органы власти. Снимок сделан в 1920-х годах, уже при советской власти. И нельзя не обратить внимание на то, как гармонично выглядят на этом красивом здании вывески советских контор: они примерно одного размера, а сами надписи сделаны в едином стиле. Видно, что даже новая экономическая реальность не поколебала отношения к визуальному облику зданий.
А вот уже снимок того же здания 1970-х годов: Краеведческого музея здесь тогда ещё не было, а были ресторан (сейчас это уже трудно себе представить) и большой магазин бытовой техники и электроники под названием «Орбита». Большие неоновые буквы возвышаются над фризом. Они, конечно, уже из другой эпохи, но легкость конструкции делает их изящным дополнением к историческому облику здания, а не какой-то яркой нашлёпкой.
Советские вывески вообще были отдельным жанром прикладного искусства. Новые магазины и рестораны открывались нечасто, было их немного, так что и вывески для них делали, понимая, что они не просто будут указывать на какое-то предприятие, но и станут частью городской среды. Поэтому и воспринималась вывеска зачастую, как элемент архитектуры, украшение.
Период сначала дикого, а потом более или менее развитого капитализма сломал все преграды (и на какое-то время уничтожил все приличия). Вывеска могла быть любой формы, размера и цвета — лишь бы покупатель обратил на тебя внимание. В какой-то момент городские власти просто начали брать с предпринимателей деньги, отнеся любое изображение или конструкцию больше определённого размера к наружной рекламе. И на этом всё успокоилось. На годы улицы превратились в пестрые ленты, за которыми было порой трудно разглядеть сами дома.
Подобрать дизайн-код
Разговоры о необходимости привести всё в порядок велись довольно давно, и вот в 2019 году городские власти приняли, наконец, свод правил по размещению вывесок и рекламы — дизайн-код. Его смысл заключается в том, чтобы дать предпринимателям и организациям четкие критерии того, какие вывески считать правильными и допустимыми, а какие — нет. Это, в частности, должно было облегчить бизнесу жизнь — наличие дизайн-кода должно было устранить необходимость каких-то согласований. Прочитал правила, сделал вывеску, а если чего-то нарушил, то чиновники придут к тебе сами.
Дизайн-код действительно определил целый ряд правил. Теперь нельзя, чтобы реклама перекрывала витрины, дверные и арочные проемы. Регламентированы максимальная высота букв вывески, габариты световых коробов крышных вывесок, расстояние между отдельностоящими рекламными конструкциями и многое другое.
Но глядя на улицы города сейчас, сразу и не скажешь, что здесь уже четыре года действуют какие-то правила. Здание на Красном проспекте, 13, в самом центре города не имеет, может, какой-то большой культурной ценности (оно само — результат варварской перестройки стоявших на этом месте двух красивых дореволюционных домов), но у него есть свой стиль, оно давно стало частью современного облика Новосибирска. Тем не менее его как мухи облепили вывески самых разных цветов, формы и стиля. Соблюдается тут, пожалуй, только размер: они действительно не очень крупные.
При этом здесь же, в этом же доме есть кофейня, хозяева которой удовлетворились просто буквами с названием и обозначением своего профиля. Зачем это обозначение делается по-английски — отдельный вопрос, но очевидно, что выглядит это не просто более уважительно по отношению к зданию, но и просто более стильно, изящно. Случилось это явно не по причине наличия дизайн-кода — просто у владельца заведения есть вкус.
Следующее здание уже памятник архитектуры — яркий образец конструктивизма, известный как «Дом с часами». На первом этаже поселились книжный магазин и салон свадебного платья. Удивительным образом вкуса при оформлении вывески оказалось явно больше у владельцев второго. Стильная, не нарушающая внешнего вида здания надпись курсивом к тому же контрастирует с яркими оранжевыми буквами по соседству. Неужели книжному магазину нужно так кричать о своём присутствии?
Здесь же в центре, на другой стороне Красного проспекта салон оптики повесил вывеску тональности «вырви глаз» на здание строгих архитектурных форм — дом «Под строкой». Размеры вывески соответствуют требованиям, но вот цвет делает её вызывающе лишней в этом контексте. Понятно, что это сеть, все точки которой должны оформляться одинаково, но можно же было подумать и о том, как будет выглядеть здание, где ты арендуешь площади. В том же доме есть позитивный пример: магазины домашней утвари и одежды, вывески которых смотрятся так, будто они появились вместе с домом.
Выше по Красному проспекту из-под ещё одного примечательного здания — дома кооператива «Кузбассуголь» — торчит объемная зеленая конструкция. Формально, конечно, она закреплена не на самом здании, а на входе в подвал. Понятно желание владельцев очередного алкомаркета обратить на себя внимание, но, возможно, это стоило бы сделать в какой-то менее вызывающей форме. Вряд ли яркая вывеска заставит остановиться проезжающий мимо автомобиль — парковки здесь всё равно нет.
Существование дизайн-кода совершенно не мешает и арендаторам помещений, пристроенных к сталинке на проспекте Дзержинского. Просто они покрашены в яркий красный цвет, а цветочный салон ещё и выделен полосатыми вставками. Строго говоря, и самих этих пристроек здесь быть не должно. Но уж коли они есть, то можно было хотя бы не делать так, чтобы они бросались в глаза настолько очевидно. Всего-то и нужно проявить хотя бы немного уважения и к дому, где работает твой магазин, и к городу в целом. Но не в этот раз.
Обойти запреты можно, разместив что-то яркое в окнах магазина. Этим приёмом активно пользуются самые разные предприятия, поскольку всё, что находится внутри помещения, формально не требует согласований ни с владельцами дома, ни с городскими властями. В правилах, правда, есть требования, запрещающие рекламные изображения в окнах, но всегда можно эти яркие пятна.
Можно просто выкрасить стены в какой-то особенный, отличающийся цвет. Здание гостиницы «Центральная», конечно, нельзя назвать особенно красивым, и испортить его, в общем, довольно сложно. Но и превращать основную прогулочную улицу города в какой-то чайна-таун тоже, наверное, неправильно. В том же здании открывшийся на днях небольшой бар демонстрирует куда более уважительное отношение к истории и эстетике. Логотип выполнен в стиле 1960-х и так, чтобы выглядеть чем-то, что существует в этом месте уже давно. И только расположенные по соседству заведения с вывесками каждая в своём стиле не дадут себя обмануть.
К счастью в последние годы, кроме городских властей и переменчивого чувства прекрасного самих арендаторов, за внешним видом зданий стали следить и сами застройщики и их управляющие компании. Большинство современных жилых и офисных комплексов сейчас выглядят в плане вывесок вполне культурно. Но и здесь при желании можно что-то придумать. В комплексе «Инские холмы» стоматологическая клиника смогла поставить свои красные полосы и буква хотя бы на оконных простенках: нарушения тут нет, но и уважения к облику здания тоже.
При желании привести в порядок можно и внешний вид давно построенного здания. Отремонтировав дом советской постройки на Дуси Ковальчук, 77 управляющая этим получившимся торговым комплексом компания отвела для вывесок всех арендаторов одну на всех чёрную панель. На ней прекрасно видно, где аптека, где пиццерия, а где магазин домашней утвари. И смотрится здание от этого не в пример аккуратней. Часть арендаторов, впрочем, всё равно засунули в вывески свои веселенькие цвета и картинки, но это всё равно лучше, чем обычный для таких мест разнобой.
Эксперт по брендингу и коммуникациям Дмитрий Петров говорит, что не знает в России другого сопоставимого с Новосибирском города, в котором бы процветал такое "брендинговый вандализм".
- Город рассматривается как огромный рекламный носитель. Отчасти причина в том, что в Новосибирске не сложилось какой-то единой архитектурной среди (а значит и оберегать, вроде бы, особенно нечего). Отчасти влияние оказывает до сих пор разгульное прошлое местного бизнеса, который во многом "вышел из Барахолки". Но так быть не должно, считает эксперт.
По мнению Петрова, предпринимателям стоит самим относиться к вывескам более профессионально, потому что неуместно яркие краски на здании с более строгой архитектурой делают бренд визуально «дешевым», не солидным. И напротив, даже логотипы массовых сетей выполненные в монохроме, в подобном окружении смотрятся, как «премиальные».
В России уже есть несколько примеров того, как власти небольших городов популярных у туристов смогли заставить не просто убрать с улиц всё лишнее, но и сменить вывески на более соответствующие времени застройки исторического центра. Посмотреть на то, как это выглядит на практике можно в репортаже обозревателя НГС, который в этом году побывал в подмосковной Коломне.
А как на практике должен работать дизайн-код, новосибирский дизайнер показал на практике: он просто прошелся по своему микрорайону и в графическом редакторе привел все вывески в соответствие с правилами.