Рекламный чайна-таун: как вывески уродуют Новосибирск — в городе есть дизайн-код, но он не работает

По мнению Петрова, предпринимателям стоит самим относиться к вывескам более профессионально, потому что неуместно яркие краски на здании с более строгой архитектурой делают бренд визуально «дешевым», не солидным. И напротив, даже логотипы массовых сетей выполненные в монохроме, в подобном окружении смотрятся, как «премиальные».

В России уже есть несколько примеров того, как власти небольших городов популярных у туристов смогли заставить не просто убрать с улиц всё лишнее, но и сменить вывески на более соответствующие времени застройки исторического центра. Посмотреть на то, как это выглядит на практике можно в репортаже обозревателя НГС, который в этом году побывал в подмосковной Коломне.