Едем в город с 1,5 млн туристов в год — на что они стремятся посмотреть (журналист НГС остался впечатлен)

Москва стала популярным туристическим маршрутом сама по себе. Однако ограничиваться одной только столицей было бы неразумно, в окрестностях тоже есть немало интересного. Обозреватель НГС Стас Соколов съездил на день в Коломну и остался в восторге от этого древнего городка, в который сегодня в год приезжает туристов в десять раз больше, чем живет жителей.
Почему Коломна
Сибиряк, который хочет куда-то выбраться из родного региона и любит городской туризм, неминуемо столкнется с тем, что Москва — это самое доступное направление для путешествия. Обычные цены на билеты (в оба конца) в столицу начинаются от 10 тысяч рублей, на распродажах снижаются еще больше. Сама Москва, разумеется, предоставляет массу самых разных возможностей. Однако коли уж вы выбрались за тысячи километров от дома, стоит подумать о том, что посмотреть в ближайших окрестностях.
От Москвы до Коломны 130 километров по автотрассе, на машине это расстояние можно преодолеть за полтора часа. Электрички ходят практически каждый час, правда, выбирать лучше те, что делают меньше остановок. Так и доедете быстрее (самая скорая идет 1 час 55 минут), и давки в вагоне избежать будет больше шансов. Билет стоит от 360 до 450 рублей.
В общем, есть возможность смотаться на день в режиме «утром уехал — вечером вернулся» по цене примерно двух порций хорошего пива в баре. Но лучше заночевать в городе, чтобы больше успеть и меньше устать в пути. Тем более что посмотреть и попробовать здесь всего хватит не на один день. Сочетание доступности и богатства истории привлекают сюда почти 1,5 миллиона туристов в год, притом что в самой Коломне сейчас живет меньше 135 тысяч человек.
Чем интересен город
Коломна совсем немного моложе Москвы, город основан где-то в середине XII века (первое письменное упоминание относится к 1177 году). В здешнем Успенском соборе Дмитрий Долгорукий молился перед тем, как отправиться на Куликовскую битву. Тот храм, правда, потом был разобран по причине ветхости, нынешнее сооружение на этом месте, впрочем, построено XVI веке. Тогда же здесь появился Коломенский кремль — мощное оборонительное сооружение, сопоставимое по масштабам с Московским кремлем.
Городу повезло, что его естественное развитие почти не затронуло историческую часть, простроенную в месте впадения реки Коломенки в Москву-реку. Новые районы просто вырастали по соседству со старыми, и сейчас можно проследить всю историю города, двигаясь по улице Октябрьской Революции — от Грановитой и Коломенской башен кремля, через старый город, плавно переходящий в советскую застройку 50-х, которую сменяют панельки 70-х и в 80-х, к торговым центрам 2000-х.
В Коломне сохранился в приличном состоянии старый город, большая часть из которого остается живой и жилой. Прямо напротив шатровой колокольни (одного из основных символов города) стоят несколько частных аккуратных жилых домиков. Тихие улицы радуют цветущими сиренью и яблоней. Время здесь, кажется, остановилось. Для человека, живущего в городе, где любой дом старше ста лет — редкость и диковина, гулять по таким кварталам одно удовольствие. Тем более что нигде не заметно какого-то упадка и разрушения, какие наблюдаешь не только в сибирском Бийске, но даже и в каком-нибудь Выборге.
Есть здесь и вылизанная чисто туристическая улица Лажечникова, на которой нет жилых домов, а собраны исключительно ресторации (как правило, в старом русском стиле), магазины, галереи и прочие элементы туристической инфраструктуры. По поводу исторической достоверности содержимого меню, конечно, могут быть вопросы, но стоящий тут же по соседству Успенский шатровый храм XVI века сомнений не вызывает.
Съедобные достопримечательности
Коломна способна порадовать не только многочисленным храмами, старыми купеческими домами и крепостными стенами. Как в любом приличном туристическом месте, здесь есть целый набор гастрономических специалитетов, которые одновременно и экспонаты, и основная тема соответствующих музеев, и прекрасный сувенир.
Прежде всего, это коломенские калачи. Пекут их из специальным образом подготовленного тугого теста, сооружая довольно сложную конструкцию, которая дала жизнь сразу нескольким идиоматическим выражениям. Во-первых, у калача есть ручка, которая исторически нужна была затем, чтобы изделие это можно было есть немытыми руками. Приличный человек эту часть калача выбрасывал, но если нужда припекала, то можно было дойти и до ручки. В съедобной части калача имеется толстая «губа», которую раскатывали отдельно для того, чтобы поместить под нее какую-то начинку. Но если класть в калач было нечего, то раскатывание «губы» особого смысла не имело. Послушать истории про калачи и посмотреть на то, как они делаются, можно в Музее-калачной. На экскурсию придется записаться заранее, а сами калачи доступны в магазинчике при музее.
Вторым по известности местным продуктом можно считать пастилу во всех её разновидностях. Ей здесь тоже посвящен интерактивный музей, куда стоит записаться заранее. Билет включает не только увлекательный рассказ, но и дегустацию в виде дружеского чаепития во дворе. Тем, кто явился без записи, впрочем, тоже есть чем поживиться. При музее работает милейшее кафе под открытым небом, где можно попробовать и саму пастилу, и разные напитки, которые с ней полагается употреблять. Пастила, кстати, действительно исключительно вкусная. Похожа на белёвскую традиционную, что продается у нас, но ощутимо нежнее и воздушнее. Возможно, просто потому, что она свежее.
Не обошел Коломну и нынешний сидровый бум. Собственного производства в городе, правда, пока нет, но целый магазин коломенских сидров имеется. Делают их, правда, в Москве, но утверждают, что из коломенских яблок. В общем, если вам интересен это напиток, тоже имейте в виду.
Где жить и есть
Коломна не Москва, но здесь хватает отелей разного уровня и цены. Хороший вариант для тех, кто предпочитает большие классические гостиницы, — это расположенная на Советской площади 16-этажная «Коломна» советской постройки, но с относительно свежим ремонтом и новой мебелью. Особых видов, правда, ждать не стоит, в этом месте город застроен уже преимущественно в советское время. Желающие окунуться в старину могут попробовать составить компанию писателю Куприну, сняв номер в одноэтажном деревянном доме, где вроде бы останавливался и классик русской литературы. Любители отдыха на воде могут выбрать «40-й меридиан Арбат», который стоит прямо на воде. Цены в перечисленных отелях, правда, начинаются с 4000 рублей за номер. Варианты подешевле придется искать уже не в старом городе. В гостинице «Советская» номер можно снять за 2,5 тысячи рублей.
В Коломне имеется полный набор фастфуда западного типа. В отдельно стоящем «Вкусно — и точка» на центральной площади трудно найти места даже на летней веранде. Простую пивную кухню и ненапряжную атмосферу обещает сеть со смешным названием «Рульки вверх». За более или менее универсальной кухней можно отправиться в кафе «Сити».
Но, конечно, приехав смотреть на старину, лучше и заведения выбирать соответствующие. На Лажечникова, например, уже год работает ресторация с заковыристым названием «Гербергъ Первого нумера» с блюдами, частично взятыми из старых кулинарных книг. В «Ресторации в доме купчихи Морозовой», вопреки названию и внешнему антуражу, вас будет ждать набор из пиццы, пасты, салата цезарь и прочих востребованных, но далеко не уникальных позиций. А тем, кто хочет совсем оторваться от корней, можно посоветовать раклет-бар «Малевич».
На Коломну лучше выделить целый день, приехав с утра и вернувшись в Москву к вечеру на следующий день. Вы всё равно не успеете осмотреть и половины интересного. Экскурсии (хотя бы одну) стоит бронировать не позже, чем за пару дней. Ну и не особенно спешить. Ведь едва ли не основная достопримечательность Коломны — это ее располагающая к прогулкам провинциальная неторопливость, о которой не написано в путеводителях.
Москва и Подмосковье прекрасны, но для многих настоящий отпуск — это отдых на море. Специально для них журналисты SOCHI1.RU изучили ситуацию в этом году на основном российском курорте.