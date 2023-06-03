Едем в город с 1,5 млн туристов в год — на что они стремятся посмотреть (журналист НГС остался впечатлен)

Есть здесь и вылизанная чисто туристическая улица Лажечникова, на которой нет жилых домов, а собраны исключительно ресторации (как правило, в старом русском стиле), магазины, галереи и прочие элементы туристической инфраструктуры. По поводу исторической достоверности содержимого меню, конечно, могут быть вопросы, но стоящий тут же по соседству Успенский шатровый храм XVI века сомнений не вызывает.

Съедобные достопримечательности

Коломна способна порадовать не только многочисленным храмами, старыми купеческими домами и крепостными стенами. Как в любом приличном туристическом месте, здесь есть целый набор гастрономических специалитетов, которые одновременно и экспонаты, и основная тема соответствующих музеев, и прекрасный сувенир.