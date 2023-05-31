«Хоть почку продавай». Чтобы отдохнуть в Сочи, россияне берут кредиты на отдых и выплачивают их по 5 лет

— Мы когда увидели цены, чуть не упали. Хочешь отдохнуть в Сочи в нормальном отеле — хоть почку продавай. На семью из четырех человек с перелетом и проживанием — больше 500 тысяч рублей на 14 дней. Это скромный отель по меркам Сочи. Плюс ежедневные траты: питание, экскурсии. Материмся, но едем. Взяла кредит на 5 лет. Понимаете, очень хочется на море. Хочется пальм, цветов и тепла. Мы за границу невыездные, поэтому вариантов-то у нас вообще нет, — рассказала Светлана.

А жительница Воронежа Анастасия Макарова отказалась от отдыха в Сочи и сняла бронь, поскольку поняла, что просто не потянет.

— Жители Воронежа, Липецка традиционно отдыхают в Архипо-Осиповке, Геленджике. Там цены всегда были демократичные, в этом году думали про Сочи, но передумали, когда увидели стоимость жилья. Нам же всё равно на поезде ехать, поэтому поедем в Архипку, в небольшом отеле, где всегда останавливаемся, забронировали номер по 1000 рублей с человека. В Сочи таких цен нет вообще. Мне кажется, что власти должны как-то регулировать цены на отдых в Сочи. Потому что по факту это курорт для богатых, но уж точно не для нас — провинциальных бюджетников, — говорит Анастасия.