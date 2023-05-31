«Хоть почку продавай». Чтобы отдохнуть в Сочи, россияне берут кредиты на отдых и выплачивают их по 5 лет

Завтра в Сочи откроется курортный сезон. В городе уже толпы людей — и лето обещает быть жарким, в прямом и переносном смысле. И всё это несмотря на то, что отели существенно повысили цены. Хороших мест на лето уже нет, вся надежда у тех, кто еще не забронировал себе номера, на частные гостевые дома. В отсутствии альтернативы и с одним работающим на юге России аэропортом у Сочи почти нет конкурентов. Даже Турция теперь перестала быть дешевой альтернативой, поскольку их курорты тоже существенно повысили цены. Ну а сочинские отельеры и частники пользуются моментом и задирают цены. Арендаторов выкидывают из квартир, невзирая на договоры. Короче, деньги текут в Сочи рекой. Подробности—в материале SOCHI1.RU.
«Мне дали два часа на сборы»
В отелях Сочи раскуплены все места на лето, невзирая на космический ценник. В ход пошли квартиры. Их сдают от 5 тысяч рублей в сутки и до бесконечности. Арендодатели буквально озверели, выставляют арендаторов на улицу. Лариса Игнатьева снимала квартиру в центре Адлера недалеко от пляжа. Договор с владельцем был заключен официально, она платила 55 тысяч в месяц, отдельно оплачивала коммуналку, договорились на долговременную аренду без повышения стоимости летом. Но недавно владелец квартиры позвонил девушке и сказал, чтобы она собирала вещи и съезжала, через два часа он приедет за ключами. Найти так быстро другую квартиру, да еще перед началом сезона, в Сочи нереально. Пришлось срочно искать номер в отеле посуточно.
— Он мне сказал, если я готова платить 9 тысяч в сутки, то могу оставаться. А это 270 тысяч рублей, на минуточку! Не можешь, выметайся. Разговор короткий. На договор он хотел плевать. Говорит: иди в суд, если не согласна. И не вернул мне деньги, которые я ему заплатила за полмесяца, которые не дожила. Такая ситуация сейчас не редкость. Квартирантов выгоняют массово, а найти нормальную квартиру перед сезоном просто невозможно, — говорит Лариса.
Сейчас она со всеми вещами и с кошкой живет в маленькой комнатке в гостевом доме за 1500 рублей сутки. С 1 июня цена там повышается до 2500 рублей, а в июле-августе — до 3500 рублей.
Также без жилья остался приезжий из Москвы Антон Силагадзе. Он договорился с хозяйкой, что на время сезона она повысит цену, но не ожидал, чтобы настолько.
— Я снимал квартиру в центре Сочи за 60 тысяч в месяц, туда входила коммуналка. Когда арендовал в ноябре, мне хозяйка сказала, что 10 тысяч накинет с 1 июня. Я согласился, место хорошее, квартира отличная, рядом школа и детский сад, куда дети ходят. Но на прошлой неделе она сказала, что квартира теперь стоит 120 тысяч в месяц. И если я не согласен, то за 24 часа я должен покинуть помещение. Это настоящее вымогательство, я считаю, — рассказал Антон корреспонденту SOCHI1.RU.
Срочно найти квартиру в том же районе, естественно, не получилось, временно сняли домик в горах, каникулы у старшей дочери уже начались, в школу ходить не нужно. Будут там жить, пока не закончится сезон и цены снова не опустятся. Но выбрасывать семью с двумя детьми на улицу в 24 часа — это, конечно, редкий цинизм. Свою квартиру хозяйка выставила на сайт объявлений по 5 тысяч в сутки. И это еще по-божески.
Матерятся, но едут
Из-за закрытых в Краснодарском крае аэропортов туристы вынуждены выбирать для отдыха Сочи. Их пугает дорога в Анапу, Геленджик, а потом еще и обратно. А в Сочи аэропорт работает. Ругают курорт на чем свет стоит: и хамство там, и цены, и пробки, но едут.
Жительница Иркутска Светлана Романова всегда отдыхала в Геленджике, там и цены пониже, и понтов меньше. Но в прошлом году они намучились, пока доехали туда из Сочи. Ехать на поезде из Сибири, это терять четверо суток в одну сторону. Еще зимой думали, что вообще останутся без отдыха на Черном море, поедут на Байкал, но в конце апреля решили ехать в Сочи. Стали искать что-то подешевле, но в этом году подешевле не получится.
— Мы когда увидели цены, чуть не упали. Хочешь отдохнуть в Сочи в нормальном отеле — хоть почку продавай. На семью из четырех человек с перелетом и проживанием — больше 500 тысяч рублей на 14 дней. Это скромный отель по меркам Сочи. Плюс ежедневные траты: питание, экскурсии. Материмся, но едем. Взяла кредит на 5 лет. Понимаете, очень хочется на море. Хочется пальм, цветов и тепла. Мы за границу невыездные, поэтому вариантов-то у нас вообще нет, — рассказала Светлана.
А жительница Воронежа Анастасия Макарова отказалась от отдыха в Сочи и сняла бронь, поскольку поняла, что просто не потянет.
— Жители Воронежа, Липецка традиционно отдыхают в Архипо-Осиповке, Геленджике. Там цены всегда были демократичные, в этом году думали про Сочи, но передумали, когда увидели стоимость жилья. Нам же всё равно на поезде ехать, поэтому поедем в Архипку, в небольшом отеле, где всегда останавливаемся, забронировали номер по 1000 рублей с человека. В Сочи таких цен нет вообще. Мне кажется, что власти должны как-то регулировать цены на отдых в Сочи. Потому что по факту это курорт для богатых, но уж точно не для нас — провинциальных бюджетников, — говорит Анастасия.
Москвич Юрий Гнездилов рассказал корреспонденту SOCHI1.RU, что номер 18 квадратов в четырехзвездочном отеле с видом на море на неделю в июле ему обошелся в 170 тысяч рублей. Это на двоих с женой. Пришлось, говорит он, опомнились поздно, оказалось, что мест в четырех- и пятизвездочных отелях нет вообще на всё лето. Пришлось брать, что дают. Отель находится на улице Виноградной, в стоимость входит завтрак.
— Я вот думаю, что это самый дорогой отдых у меня выходит. За неделю отдыха 170 тысяч рублей я никогда не платил. В Дубае за такие деньги мы жили в шикарном отеле 14 дней, на Шри-Ланке снимали целое бунгало даже дешевле. Я понимаю, что в Сочи есть отели и поскромнее, но мы привыкли к уровню. Кстати, в Дубай мы летали за 150 тысяч на двоих в марте, и у нас было всё включено. Мне кажется, в Сочи нужно снижать цены, ведь большинство российских граждан вообще не могут себе позволить ездить отдыхать, — говорит Юрий.
Туристы вынуждены идти на поводу у отельеров
Заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев говорит, что без туристов Сочи точно не останется, но какого-то рекордного количества отдыхающих ожидать не стоит, даже несмотря на то, что у Сочи карт-бланш в отличие от Геленджика, Анапы и Крыма. Тем не менее спрос на отдых на главном курорте страны традиционно большой, а предложений мало.
— Сейчас мы видим ограниченное предложение и большой спрос. И отельеры просто решили задрать цены. Уже многое продано, на ближайшие два месяца уже нет мест нигде. Проблема с загруженностью наблюдалась с середины мая до начала июня. Мест было много и были случаи, когда отели звонили и предлагали места. А теперь цены находятся на границе падения спроса. И поэтому нет ажиотажа, о котором так любят говорит власти Сочи. Как горячие пирожки ничего не разлетается, и только из-за высокой цены, — говорит Валерий.
По его информации, за последние два года цены на отдых в Сочи выросли как минимум на 30 процентов. Это очень большие показатели, уже обрывается покупательский спрос, то есть у людей нет столько денег, чтобы платить за отдых. В этом году из коммерческого рынка почти выпали санатории, их перекупили предприятия для корпоративного отдыха. Может быть, таким образом перенаправились потоки из Крыма. И это выпадение серьезно обострило ситуацию на сочинском рынке, количество предложений же снизилось. Но и в такой ситуации ажиотажного спроса на Сочи нет.
— Как только ослабнет спрос, это, может, какие-то новые курорты или новые направления откроются, мы сразу же увидим эту проблему в загрузке Сочи. И она наступит когда-то — и это будет проблема проблем. Но в ближайшие год-два этого не произойдет. Сейчас сентябрь и октябрь еще не начали продавать, продажи откроются в июне, — говорит Валерий.
И желающие отдохнуть в этом сезоне в Сочи могут воспользоваться открытием продаж на осень, потому что на лето найти отели уже не получится, разве что только остатки. Но понижения стоимости точно ждать не стоит. Сейчас еще можно найти места в частных гостиницах — они, как правило, загружаются в последний момент, в отличие от крупных объектов. Но и это ненадолго.
— Отельеры зимой продают по 3 тысячи рублей номер, а сейчас — по 8 тысяч этот же номер. Отельеры любят поплакаться, что у них всё плохо, а на самом деле у них всё хорошо. Поэтому демпинговать цены они не будут, и это их задача — максимизировать доход. А туристы вынуждены мириться с этим, либо оставаться дома, либо выкладывать деньги, — говорит Валерий.
Председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов сообщил, что в ближайшее время в Сочи откроются три крупных отеля, и это только малая часть того, что выходит на рынок гостиничной индустрии Сочи, по факту обрекающий себя на жесткую конкуренцию в борьбе за гостя.
— Ведь в июле-августе продать места не так уж и сложно, сложно продать июль-август целевым клиентам. Но работу отеля нужно оценивать по результатам года — а об этом многие инвесторы и владельцы забывают, что и приводит в итоге к росту цен и падению доходов, — считает Дмитрий.
Он уверен, что туристов уже не хватает на все отели в Сочи и Адлере, а что будет через год-два, когда на рынок выйдут новые объекты, которые сейчас строятся ударными темпами? Только в центре Сочи возводится новая «Приморская» и «Каскад», скоро на рынок вернется гостиница «Москва», в Хосте строят два огромных пятизвездочных отеля, а еще реконструируют пансионаты «Волна» и «Кристалл».
— Я бы уже сейчас рекомендовал действующим объектам срочно выстраивать отношения с местными туроператорами, они сильно лучше других умеют привлекать туристов по краям сезона и в межсезонье, в штат брать опытных людей с именем в сфере туризма, а еще привлекать опытных маркетологов и перестраивать бизнес-процессы. А то еще аэропорты откроют в Крыму и Анапе, тогда совсем тяжело очень многим отелям в Сочи, Адлере, Имеретинке и Красной Поляне придется, — уверен Дмитрий.
Сочинцы, конечно, стонут перед открытием сезона, раньше они отдыхали в межсезонье от пробок, от толп людей, сейчас передышки нет. Город теперь живет круглогодично. Туристов всё равно здесь любят, хоть и называют бздыхами, но только не на машинах. Ведь передвигаться же невозможно!