Новосибирец обошел свой микрорайон и переделал все колхозные вывески и витрины — посмотрите, что получилось

В моем доме на Владимира Заровного, 22, большие красивые окна на первом этаже. Но месяц назад в нем появилась «Мясная лавка» и обклеила окна пленкой с мясными деликатесами, завлекая покупателей. Всё это перетянуло на себя внимание и начало доминировать над архитектурой дома, изменяя его внешний облик.

9 декабря я отправил пару фотографий в управляющую компанию, чтобы она разобралась. 15 декабря мне позвонили и объяснили, что с эстетикой у дома всё в порядке и правил никаких не нарушено. И я задумался: действительно ли магазин вправе делать так? Неужели архитектура настолько не важна, что должна молча подвинуться в сторону и не стоять на пути желаний коммерсанта?

Я начал искать. Первый же запрос в поисковике — «дизайн-код Новосибирска». Он сразу навел на нужную информацию. Оказывается, мэрия города Новосибирска в октябре 2019 года выпустила постановление «Об архитектурно-художественном регламенте размещения информационных и рекламных конструкций в городе Новосибирске», где детально расписала правила, которым и должны следовать все желающие разместить вывеску или табличку на здании.