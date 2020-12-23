Новосибирец обошел свой микрорайон и переделал все колхозные вывески и витрины — посмотрите, что получилось

Вывески в Европейском береге исправили по дизайн-коду Новосибирска
Единый стиль наружной рекламы, вывесок и указателей в Новосибирске обсуждают уже несколько лет. В прошлом году это наконец вылилось в конкретное постановление, где все правила четко прописаны. Но это не только не изменило кардинально облик города — то тут, то там появляются новые магазины, которые, оформляя свои витрины, кажется, прописанные правила даже не открывали. И те, кто им оформление витрин согласовывал, в общем-то, тоже. Художник-иллюстратор Валерий Матюхин зафиксировал все нарушения в своем микрорайоне и показал, как они должны выглядеть в идеальном, законопослушном Новосибирске. Далее — от первого лица.
В моем доме на Владимира Заровного, 22, большие красивые окна на первом этаже. Но месяц назад в нем появилась «Мясная лавка» и обклеила окна пленкой с мясными деликатесами, завлекая покупателей. Всё это перетянуло на себя внимание и начало доминировать над архитектурой дома, изменяя его внешний облик.
9 декабря я отправил пару фотографий в управляющую компанию, чтобы она разобралась. 15 декабря мне позвонили и объяснили, что с эстетикой у дома всё в порядке и правил никаких не нарушено. И я задумался: действительно ли магазин вправе делать так? Неужели архитектура настолько не важна, что должна молча подвинуться в сторону и не стоять на пути желаний коммерсанта?
Я начал искать. Первый же запрос в поисковике — «дизайн-код Новосибирска». Он сразу навел на нужную информацию. Оказывается, мэрия города Новосибирска в октябре 2019 года выпустила постановление «Об архитектурно-художественном регламенте размещения информационных и рекламных конструкций в городе Новосибирске», где детально расписала правила, которым и должны следовать все желающие разместить вывеску или табличку на здании.
Прочитав правила и рассмотрев все приложенные к ним рисунки, я решил наглядно проанализировать, что конкретно с «Мясной лавкой» не так. И, чтобы не останавливаться только на моем доме, решил прогуляться по всему микрорайону, чтобы сфотографировать несоответствия правилам и отредактировать их.
Нарушения идут в основном по трем пунктам документа:
2.1. Оклейка витрин, реклама на перилах, заборах, установка штендеров.
3.2.12. Текстовая часть вывесок превышает допустимые 70% от высоты подложки.
3.3.2. Таблички на дверях ненадлежащего размера, метод нанесения на остекление отличается от необходимого.
О том, что заклеивать витрины пленкой от верха до низа нельзя, мэрия объявила еще в 2018 году, но за исполнением этого правила в городе практически не следят. А вместо правильных, вписывающихся в стиль зданий вывесок по всему городу уже несколько лет висят замотанные в белый или черный полиэтилен — об этом в своей колонке пишет обозреватель НГС Стас Соколов.
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