В Новосибирске увеличат тариф на тепло и воду — сколько придется платить

С 1 июля 2021 года в Новосибирске изменятся тарифы на тепло, а также на горячую и холодную воду.

Приказы об этом опубликованы на сайте департамента по тарифам Новосибирской области.



Стоимость тепла вырастет с 1467,82 до 1505,98 рубля за гигакалорию. Это изменение коснется потребителей «Сибэко».



Цена холодной воды в Новосибирске в середине года увеличится с 19,46 до 20,35 рубля для населения, для иных потребителей — с 16,22 до 16,96 рубля. Стоимость горячей воды для клиентов «Сибэко» вырастет со 114,54 рубля до 117,90 рубля.

