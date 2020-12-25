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В Новосибирске увеличат тариф на тепло и воду — сколько придется платить

Цены поднимутся во второй половине 2021 года

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Тариф на тепло вырастет почти на 30 рублей

Тариф на тепло вырастет почти на 30 рублей

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В 2021 году в Новосибирске увеличат тарифы на тепло и воду

С 1 июля 2021 года в Новосибирске изменятся тарифы на тепло, а также на горячую и холодную воду.

Приказы об этом опубликованы на сайте департамента по тарифам Новосибирской области.

Стоимость тепла вырастет с 1467,82 до 1505,98 рубля за гигакалорию. Это изменение коснется потребителей «Сибэко».

Цена холодной воды в Новосибирске в середине года увеличится с 19,46 до 20,35 рубля для населения, для иных потребителей — с 16,22 до 16,96 рубля. Стоимость горячей воды для клиентов «Сибэко» вырастет со 114,54 рубля до 117,90 рубля.

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На этой неделе стало известно, что в следующем году также вырастут тарифы на вывоз мусора и электроэнергию. Повышение цен на все коммунальные услуги возможно максимум на 4,6%.

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горячая водаотоплениетариф
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