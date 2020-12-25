В Новосибирске увеличат тариф на тепло и воду — сколько придется платить

В 2021 году в Новосибирске увеличат тарифы на тепло и воду
С 1 июля 2021 года в Новосибирске изменятся тарифы на тепло, а также на горячую и холодную воду.
Приказы об этом опубликованы на сайте департамента по тарифам Новосибирской области.
Стоимость тепла вырастет с 1467,82 до 1505,98 рубля за гигакалорию. Это изменение коснется потребителей «Сибэко».
Цена холодной воды в Новосибирске в середине года увеличится с 19,46 до 20,35 рубля для населения, для иных потребителей — с 16,22 до 16,96 рубля. Стоимость горячей воды для клиентов «Сибэко» вырастет со 114,54 рубля до 117,90 рубля.
На этой неделе стало известно, что в следующем году также вырастут тарифы на вывоз мусора и электроэнергию. Повышение цен на все коммунальные услуги возможно максимум на 4,6%.