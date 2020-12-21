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Тариф на вывоз мусора в Новосибирской области снова вырастет. Считаем, сколько составит переплата

Стоимость одного кубометра подорожает на 19 рублей

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Мусор продолжает дорожать, несмотря на «заморозку» мусорной концессии

Мусор продолжает дорожать, несмотря на «заморозку» мусорной концессии

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Новосибирское правительство снова повысило тарифы на мусор

С июля следующего года услуга вывоза мусора для новосибирцев подорожает на 19,33 рубля — почти на 5%. Новый тариф будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

— Департамент по тарифам Новосибирской области приказывает установить ООО «Экология-Новосибирск» предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области на 2021 год, — говорится в приказе департамента по тарифам НСО.

С 1 января по 30 июня стоимость вывоза 1 кубометра мусора останется прежней и составит 420,29 рублей. А с 1 июля стоимость вывоза вырастет на 19,33 рублей и составит 439,62 рубля. Чтобы рассчитать плату за одного прописанного в квартире человека, тариф умножают на установленный норматив накопления отходов — 2,38 кубометра в год — и делят на 12. Таким образом, плата за одного человека вырастет с 83,35 рублей до 87,19 рублей (на 4,58%).

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Предыдущее повышение тарифов произошло с 1 ноября 2020 года. Региональное правительство повысило стоимость вывоза мусора почти на 40%.

Кому принадлежат компании, которые зарабатывают миллионы на мусоре — выяснила редактор НГС Елена Гурьянова. Несколько любопытных схем и графиков — смотрите тут.

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«Экология-Новосибирск»вывоз мусоратариф на вывоз мусора
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