Мэр Новосибирска заявил о незаконной установке уличных батутов — с ними будут бороться

Мэрия Новосибирска будет бороться с незаконными уличными батутами
Сегодня, 21 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о незаконной установке аттракционов в городе. Власти считают это нарушением.
— Открываются елки в районах города, пользуются популярностью. Появляются несанкционированные аттракционы — батуты, электромобили, бросилось в глаза возле Оперного театра. Это нарушение режима, с нашей точки зрения. Это организовано не муниципальными службами, надо пресекать, — заявил глава города во время заседания правительства Новосибирской области.
По словам мэра, сейчас службы работают для того, чтобы пресечь работу таких аттракционов.
Каток рядом с Оперным театром начал работать на прошлой неделе. НГС рассказывал, сколько там стоит прокат.