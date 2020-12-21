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Мэр Новосибирска заявил о незаконной установке уличных батутов — с ними будут бороться

Анатолий Локоть назвал появление таких аттракционов нарушением режима

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Рядом с оперным театром также заметили детские электрокары

Рядом с оперным театром также заметили детские электрокары

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Мэрия Новосибирска будет бороться с незаконными уличными батутами

Сегодня, 21 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о незаконной установке аттракционов в городе. Власти считают это нарушением.

— Открываются елки в районах города, пользуются популярностью. Появляются несанкционированные аттракционы — батуты, электромобили, бросилось в глаза возле Оперного театра. Это нарушение режима, с нашей точки зрения. Это организовано не муниципальными службами, надо пресекать, — заявил глава города во время заседания правительства Новосибирской области.

По словам мэра, сейчас службы работают для того, чтобы пресечь работу таких аттракционов.

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Каток рядом с Оперным театром начал работать на прошлой неделе. НГС рассказывал, сколько там стоит прокат.

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батутымэрияаттракционы
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