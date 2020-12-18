В Новосибирске заработал скандально известный каток — сколько будет стоить прокат

На площади Ленина Новосибирска заработал фаллический каток
Сегодня днем, 18 декабря, в центре Новосибирска заработал главный городской каток, известный своей нестандартной и скандальной формой.
Перед открытием качество льда проверили фигуристы Центра зимних видов спорта.
— На катке оборудованы теплые раздевалки, есть пункт проката хоккейных и фигурных коньков (представлены размеры от 28-го до 47-го), — сообщили в пресс-центре мэрии.
Стоимость проката для детей до 14 лет и пенсионеров — 80 рублей в час, для взрослых — 150 рублей в час. Заточка — 120 рублей за одну пару. Со своими коньками вход на каток свободный. По понедельникам каток работает с 15:00 до 22:00, со вторника по воскресенье — с 11:00 до 22:00. Технический перерыв — с 16:00 до 17:00.
В прошлом году каток перед оперным театром открыли 20 декабря вместе с ледовым городком. Вскоре после этого каток с высоты сфотографировал новосибирский фотограф Слава Степанов, после чего горожане стали массово обмениваться его снимками. Анна Терешкова прокомментировала фотографии словами: «Настоящее искусство должно возбуждать!»
Шум вокруг катка не стихает и в этом году. Недавно в выпуске «Редакция. News» от 29 ноября журналист Алексей Пивоваров высказался о катке перед НОВАТом:
— В этом году такая форма очень уместна. Какой год — такой и каток.
После этого Анна Терешкова прислала Пивоварову приглашение на новосибирский каток.