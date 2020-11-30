Возле Первомайского сквера перенесли пешеходный переход. Но не до конца

В центре Новосибирска сдвинули пешеходный переход
В Новосибирске перенесли пешеходный переход от детского отделения поликлиники
— Пешеходный переход, расположенный напротив дома
В администрации города пояснили, что 6 метров — это старые нормативы, сейчас норматив новый — 25 метров. На такое расстояние знак передвинули с 17 ноября.
Это было сделано, как уточнили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, по иску прокуратуры Центрального района города Новосибирска, по выданному предписанию ОГИБДД УМВД России по городу Новосибирску.
В мэрии добавили, что пандусы для инвалидов на пешеходном переходе будут обустроены в весенне-летний период 2021 года, потому что в 2020 году строительный сезон уже завершился.
При этом жители по привычке переходят дорогу на старом месте — в мэрии сообщили, что контроль за соблюдением Правил дорожного движения находится в компетенции ГИБДД.
Ранее мы писали о том, что в Новосибирске на улице Фадеева перенесли светофор — школьникам нужно переходить три дороги вместо одной.