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Возле Первомайского сквера перенесли пешеходный переход. Но не до конца

Пандусы для инвалидов сделают не раньше весны или лета

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Ранее переход находился в 6 метрах от остановки, а сейчас — в 25

Ранее переход находился в 6 метрах от остановки, а сейчас — в 25

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В центре Новосибирска сдвинули пешеходный переход

В Новосибирске перенесли пешеходный переход от детского отделения поликлиники № 20 и консерватории (улица Советская) к Первомайскому скверу: пандус для инвалидов остался при этом на прежнем месте.

— Пешеходный переход, расположенный напротив дома № 31 по улице Советской и входящий в состав остановочного пункта «Консерватория», находился на расстоянии 6 метров от посадочной площадки, — прокомментировали ситуацию журналисту НГС в пресс-центре мэрии.

В администрации города пояснили, что 6 метров — это старые нормативы, сейчас норматив новый — 25 метров. На такое расстояние знак передвинули с 17 ноября.

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Несмотря на перенос знака, многие новосибирцы продолжают переходить дорогу в прежнем месте, нарушая ПДД

Несмотря на перенос знака, многие новосибирцы продолжают переходить дорогу в прежнем месте, нарушая ПДД

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Это было сделано, как уточнили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, по иску прокуратуры Центрального района города Новосибирска, по выданному предписанию ОГИБДД УМВД России по городу Новосибирску.

В мэрии объяснили, что перенос был сделан по иску прокуратуры

В мэрии объяснили, что перенос был сделан по иску прокуратуры

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В мэрии добавили, что пандусы для инвалидов на пешеходном переходе будут обустроены в весенне-летний период 2021 года, потому что в 2020 году строительный сезон уже завершился.

При этом жители по привычке переходят дорогу на старом месте — в мэрии сообщили, что контроль за соблюдением Правил дорожного движения находится в компетенции ГИБДД.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске на улице Фадеева перенесли светофор — школьникам нужно переходить три дороги вместо одной.

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мэрия Новосибирскапешеходный переходперенос знака
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