Возле Первомайского сквера перенесли пешеходный переход. Но не до конца

В Новосибирске перенесли пешеходный переход от детского отделения поликлиники № 20 и консерватории (улица Советская) к Первомайскому скверу: пандус для инвалидов остался при этом на прежнем месте.

— Пешеходный переход, расположенный напротив дома № 31 по улице Советской и входящий в состав остановочного пункта «Консерватория», находился на расстоянии 6 метров от посадочной площадки, — прокомментировали ситуацию журналисту НГС в пресс-центре мэрии.

В администрации города пояснили, что 6 метров — это старые нормативы, сейчас норматив новый — 25 метров. На такое расстояние знак передвинули с 17 ноября.