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На Фадеева перенесли светофор — теперь школьникам нужно переходить три дороги вместо одной

В мэрии пояснили, что перенос обусловлен техникой безопасности

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Теперь ученикам нужно переходить дополнительные дороги

Теперь ученикам нужно переходить дополнительные дороги

На Фадеева светофор перенесли неудобно для школьников

На улице Фадеева в Новосибирске перенесли светофор, теперь ученикам школы № 103 нужно переходить дополнительные дороги.

— На Фадеева, напротив школы № 103 перенесли светофор. Очень хочется узнать, чем руководствовались чиновники, принимая это решение, ведь явно не безопасностью детей, — написала в редакцию читательница. — Родители детей, особенно первоклассников, теперь не знают, как отпускать детей одних в школу. Ведь теперь, чтобы перейти к школе, детям предстоит переходить дополнительно 2 дороги.

В мэрии Новосибирска подчеркнули, что перенос светофора, напротив, обусловлен требованиями безопасности.

— Возвращение светофора на прежнее место не представляется возможным в связи с изменившимися требованиями безопасности, — ответили в мэрии на запрос корреспондента НГС. — По улице Фадеева схема расположения остановочных пунктов приводится в соответствии с ГОСТ Р 52766–2007. Чтобы соответствовать требованиям безопасности, остановки должны быть разнесены по ходу движения, а пешеходный переход располагается не ближе 5 метров перед остановкой по ходу движения от начала остановочного пункта (заездного кармана).

Красным на карте обозначена новая схема перехода, синим — старая

Красным на карте обозначена новая схема перехода, синим — старая

На этой неделе новый светофор поставили на пешеходном переходе улицы Ленина, недалеко от Красного проспекта, 25.

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пешеходный переходсветофорбезопасные дороги
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