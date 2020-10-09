На Фадеева перенесли светофор — теперь школьникам нужно переходить три дороги вместо одной

На Фадеева светофор перенесли неудобно для школьников
На улице Фадеева в Новосибирске перенесли светофор, теперь ученикам школы № 103 нужно переходить дополнительные дороги.
— На Фадеева, напротив школы № 103 перенесли светофор. Очень хочется узнать, чем руководствовались чиновники, принимая это решение, ведь явно не безопасностью детей, — написала в редакцию читательница. — Родители детей, особенно первоклассников, теперь не знают, как отпускать детей одних в школу. Ведь теперь, чтобы перейти к школе, детям предстоит переходить дополнительно 2 дороги.
В мэрии Новосибирска подчеркнули, что перенос светофора, напротив, обусловлен требованиями безопасности.
— Возвращение светофора на прежнее место не представляется возможным в связи с изменившимися требованиями безопасности, — ответили в мэрии на запрос корреспондента НГС. — По улице Фадеева схема расположения остановочных пунктов приводится в соответствии с ГОСТ Р 52766–2007. Чтобы соответствовать требованиям безопасности, остановки должны быть разнесены по ходу движения, а пешеходный переход располагается не ближе 5 метров перед остановкой по ходу движения от начала остановочного пункта (заездного кармана).
На этой неделе новый светофор поставили на пешеходном переходе улицы Ленина, недалеко от Красного проспекта, 25.