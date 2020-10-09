На Фадеева перенесли светофор — теперь школьникам нужно переходить три дороги вместо одной

На улице Фадеева в Новосибирске перенесли светофор, теперь ученикам школы № 103 нужно переходить дополнительные дороги.



— На Фадеева, напротив школы № 103 перенесли светофор. Очень хочется узнать, чем руководствовались чиновники, принимая это решение, ведь явно не безопасностью детей, — написала в редакцию читательница. — Родители детей, особенно первоклассников, теперь не знают, как отпускать детей одних в школу. Ведь теперь, чтобы перейти к школе, детям предстоит переходить дополнительно 2 дороги.