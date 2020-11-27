Более сотни зданий Новосибирска и правительство НСО остались без тепла и горячей воды

В пятницу, 27 ноября, более сотни зданий Центрального района Новосибирска, а также правительство Новосибирской области остались без отопления и горячего водоснабжения.



В Сибирской генерирующей компании пояснили, что специалисты устраняют дефект на магистральной теплотрассе диаметром 700 мм по улице Сибревкома.

— В зоне отключения находятся 42 жилых многоквартирных дома, 9 социальных объектов и 53 общественных здания, — сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики обещают завершить все работы сегодня к позднему вечеру. После этого тепло и горячая вода вернутся в здания.