Более сотни зданий Новосибирска и правительство НСО остались без тепла и горячей воды

Больше 100 новосибирских зданий остались без тепла и горячей воды
В пятницу, 27 ноября, более сотни зданий Центрального района Новосибирска, а также правительство Новосибирской области остались без отопления и горячего водоснабжения.
В Сибирской генерирующей компании пояснили, что специалисты устраняют дефект на магистральной теплотрассе диаметром 700 мм по улице Сибревкома.
— В зоне отключения находятся 42 жилых многоквартирных дома, 9 социальных объектов и 53 общественных здания, — сообщили в пресс-службе компании.
Энергетики обещают завершить все работы сегодня к позднему вечеру. После этого тепло и горячая вода вернутся в здания.
А пару дней назад без отопления остались 69 жилых домов Октябрьского района и новосибирский педуниверситет из-за повреждения трубопровода на теплотрассе по улице Выборной.