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Более сотни зданий Новосибирска и правительство НСО остались без тепла и горячей воды

Это произошло из-за дефекта на теплотрассе, но к вечеру его обещают устранить

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Энергетики обещают вернуть тепло и горячую воду уже к вечеру

Энергетики обещают вернуть тепло и горячую воду уже к вечеру

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Больше 100 новосибирских зданий остались без тепла и горячей воды

В пятницу, 27 ноября, более сотни зданий Центрального района Новосибирска, а также правительство Новосибирской области остались без отопления и горячего водоснабжения.

В Сибирской генерирующей компании пояснили, что специалисты устраняют дефект на магистральной теплотрассе диаметром 700 мм по улице Сибревкома.

— В зоне отключения находятся 42 жилых многоквартирных дома, 9 социальных объектов и 53 общественных здания, — сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики обещают завершить все работы сегодня к позднему вечеру. После этого тепло и горячая вода вернутся в здания.

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А пару дней назад без отопления остались 69 жилых домов Октябрьского района и новосибирский педуниверситет из-за повреждения трубопровода на теплотрассе по улице Выборной.

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СГКгорячая водаотопление
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