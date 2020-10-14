«Я не сниму сапоги и буду намеренно ходить в них»: мэр раскритиковал строителей за грязь возле Коммунального моста

Анатолий Локоть приехал в резиновых сапогах на стройку станции метро
Сегодня, 14 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал за грязь руководителей строительных работ на станции метро «Спортивная» и дорожных работ транспортной развязки на площади Лыщинского.
— Я хочу сделать замечание. Грязно. Ну разрыли всё, вытащили, на колёса всё это наматывается, тащится на левый берег. Тащат через Коммунальный мост на правый берег. Я замечаний получал очень много от жителей. Очень много обращений из-за этого. Сейчас распутица начнется, пойдут дожди. Всё, что вы немного сгребли в кучки, сползет на проезжую часть, — заявил Анатолий Локоть на заседании городского штаба по строительству дорог к будущей ледовой арене и станции метро «Спортивная».
Мэр отметил, что на новом этапе необходимо вести строительные работы на площади Лыщинского и строительство станции так, чтобы город не чувствовал неудобств из-за выноса грязи на дороги.
Сам Анатолий Локоть пришёл сегодня на заседание и строительную площадку в резиновых сапогах.
— Я не сниму сапоги и буду намеренно ходить в сапогах по стройке, когда будут идти отделочные работы, пока не приведете в порядок. Ну неправильно. Важно не только то, что вы делаете, но и как. Важно, чтобы красиво было. Прибавьте культуры производства. Фактически это центр города, — обратился мэр к начальнику МКУ «Управление дорожного строительства» Юрию Дёмину и директору МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александру Мысику.
Ранее мэр раскритиковал главу Октябрьского района Петра Прокудина за плохую работу по ликвидации незаконной торговли и сравнил чиновников с немцами, которые обстреливали Сталинград.
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