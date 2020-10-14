«Я не сниму сапоги и буду намеренно ходить в них»: мэр раскритиковал строителей за грязь возле Коммунального моста

Сегодня, 14 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал за грязь руководителей строительных работ на станции метро «Спортивная» и дорожных работ транспортной развязки на площади Лыщинского.

— Я хочу сделать замечание. Грязно. Ну разрыли всё, вытащили, на колёса всё это наматывается, тащится на левый берег. Тащат через Коммунальный мост на правый берег. Я замечаний получал очень много от жителей. Очень много обращений из-за этого. Сейчас распутица начнется, пойдут дожди. Всё, что вы немного сгребли в кучки, сползет на проезжую часть, — заявил Анатолий Локоть на заседании городского штаба по строительству дорог к будущей ледовой арене и станции метро «Спортивная».