«Обалдеть, я вообще ничего не вижу»: густой утренний туман окутал Новосибирск

Утренний туман окутал Новосибирск 28 сентября
Утром в понедельник,
— Обалдеть, первый раз вообще вижу такой туман, где я, вообще ничего не вижу, абсолютно, — рассказал корреспонденту НГС житель многоэтажки на улице Аникина Сергей Соловьёв.
По данным Гидрометцентра, утром
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Прошедшая неделя в Новосибирске выдалась неоднозначной — она началась с тепла, однако потом в город пришла пасмурная погода, дожди и холода. На прошедшей неделе в городе дали отопление: мы публиковали график подачи тепла в Новосибирске, позднее «СГК» перенесла ее сроки на некоторые улицы. Какая же погода ожидает город на грядущей неделе?