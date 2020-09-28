«Обалдеть, я вообще ничего не вижу»: густой утренний туман окутал Новосибирск

Утром в понедельник, 28 сентября , Новосибирск окутал густой туман — некоторые здания совсем пропали из видимости, а водителям пришлось быть осторожнее на дорогах.



— Обалдеть, первый раз вообще вижу такой туман, где я, вообще ничего не вижу, абсолютно, — рассказал корреспонденту НГС житель многоэтажки на улице Аникина Сергей Соловьёв.