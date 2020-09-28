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«Обалдеть, я вообще ничего не вижу»: густой утренний туман окутал Новосибирск

Из-за плотной дымки часть зданий пропала из виду — смотрим фото

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Вид с 24-го этажа на улице Аникина&nbsp;<br>

Вид с 24-го этажа на улице Аникина 

Утренний туман окутал Новосибирск 28 сентября

Утром в понедельник, 28 сентября, Новосибирск окутал густой туман — некоторые здания совсем пропали из видимости, а водителям пришлось быть осторожнее на дорогах.

— Обалдеть, первый раз вообще вижу такой туман, где я, вообще ничего не вижу, абсолютно, — рассказал корреспонденту НГС житель многоэтажки на улице Аникина Сергей Соловьёв.

Вид с 24-го этажа в Новосибирске 

По данным Гидрометцентра, утром 28 сентября в Новосибирске +13 градусов, осадки — 0, ветер +2, давление 757 мм.

А вот так выглядит Новосибирск с дома <nobr class="_">№ 7</nobr>&nbsp;на улице Урманова&nbsp;

А вот так выглядит Новосибирск с дома № 7 на улице Урманова 

Если вы сняли красивое фото и видео утреннего тумана, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Прошедшая неделя в Новосибирске выдалась неоднозначной — она началась с тепла, однако потом в город пришла пасмурная погода, дожди и холода. На прошедшей неделе в городе дали отопление: мы публиковали график подачи тепла в Новосибирске, позднее «СГК» перенесла ее сроки на некоторые улицы. Какая же погода ожидает город на грядущей неделе?

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