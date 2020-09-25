Прохладные и дождливые выходные ждут новосибирцев

На выходных в Новосибирске и области будет прохладно и дождливо
На выходных в Новосибирске и области будет прохладно, дождливо и ветрено, а также облачно с прояснениями.
Днем в субботу, 26 сентября, температура воздуха составит +8...+10 градусов, ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Будет дуть северо-западный ветер скорость 4-9 метров в секунду, по области местами порывы до 17 м/с. Ночью столбик термометра покажет +4...+6 градусов.
По области ночью — +2...+7, при прояснениях до -3, днем — +6...+11. В отдельных районах региона небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днем по западу преимущественно без осадков.
В воскресенье, 27 сентября, температура воздуха немного повысится — днем она составит +9...+11 градусов, ночью — +3...+5, в пригороде — 0...-2. По области — ночью 0...+5 при, прояснениях до -5, ночью, днем +7...+12. В городе и области преимущественно без осадков, ветер северный, 3-8 метров в секунду.
Но если одеться потеплее, а в субботу еще и не забыть зонтик, то можно насладиться красотой осеннего Новосибирска — в нашем фоторепортаже мы собрали все места города, где просто необходимо успеть застать золотую осень.