Прохладные и дождливые выходные ждут новосибирцев

На выходных в Новосибирске и области будет прохладно, дождливо и ветрено, а также облачно с прояснениями.



Днем в субботу, 26 сентября, температура воздуха составит +8...+10 градусов, ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Будет дуть северо-западный ветер скорость 4-9 метров в секунду, по области местами порывы до 17 м/с. Ночью столбик термометра покажет +4...+6 градусов.

По области ночью — +2...+7, при прояснениях до -3, днем — +6...+11. В отдельных районах региона небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днем по западу преимущественно без осадков.