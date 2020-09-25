«Одна укусила меня до крови: сибирячка — о собаках, которые оккупировали школьный двор

Жительницу Новосибирска Марину Моисееву сильно покусала собака. Инцидент произошел на территории школы № 177 на улице Куприна. По словам женщины, школьный двор уже давно превратился в площадку для выгула животных: там бывают бродячие собаки, а по вечерам приходят собаководы с домашними питомцами. При этом правила безопасности практически никто не соблюдает — даже большие собаки бегают без поводков и намордников. В своей колонке молодая мама рассказывает про недавний случай и рассуждает, к чему это может привести.
Это произошло в первых числах сентября. Вечером (примерно в 20:30) мы с младшим сыном Женей, который учится во втором классе школы № 177, пошли на остановку встречать старшего сына Пашу — он учится в девятом классе другой школы. Через школьный двор идет сквозная дорожка, и мы шли по ней с нашей маленькой собачкой, бостонским терьером Бьюти — она шагала рядом с моей ногой на коротком поводке.
Немного в стороне — на площадке около школьной кухни — гуляли собачники со своими питомцами. И эти собаки (их было штук семь), увидев нашу Бьюти, ринулись к нам. Они хотели, видимо, порвать нашу собачку, поэтому мне пришлось поднять её на руки. Собаки были разных пород и размеров, среди них были и большие — наподобие хаски и лаек или помесь.
Когда они подбежали к нам, то одна сразу же укусила меня за руку до крови, другая поставила на меня лапы. Но я этого уже не помню, мне потом младший сын рассказывал, как всё было. Он тоже очень испугался за меня, а я — за него и нашу собаку. Кто именно меня укусил, я не успела заметить, но лапы точно поставила большая белая собака, видимо, тянулась к нашему песику.
Хозяева собак в это время стояли в стороне. Они стали кричать, звать питомцев к себе, но собаки их, конечно, не слушались. Позже к нам подошла одна хозяйка, но мы были в сильном шоке, поэтому я не успела ни поговорить с ней, ни собак сфотографировать.
Разобраться на месте с собаководами не получилось. Ребенок кричал от страха, мне нужно было его успокоить, не до разборок было. Потом мы пошли домой, я забинтовала руку, и мы вернулись. Они были еще там. Мы не стали к ним подходить, встали в стороне и вызвали полицию. Полицейские приехали с большим опозданием: было уже темно, хозяева с собаками к тому моменту разошлись. Сотрудники полиции составили протокол, сказали, что передадут информацию участковому, а он с нами свяжется. До сих пор никто не связался. Только администрация повесила на деревьях рядом с тем местом символические бумажные таблички о запрете выгула собак. Но они совершенно бесполезны, и их уже сняли.
Вообще территория школы обнесена забором, но калитки не закрываются — проход свободный, и там частенько выпивают люди, кто-то гуляет с собаками. Школа и территория как будто сами по себе, отдельно друг от друга существуют: кто хочет, тот и ходит, поэтому бродячие собаки часто забегают на территорию, так как рядом частный сектор. Я считаю, что по этой причине детям небезопасно находиться на территории школы.
Когда мы покупали перцовый баллончик для защиты от собак (магазин находится недалеко от школы), то продавцы нам говорили, что многие обращаются, жалуются на эту территорию. Мы не знаем, куда обращаться, хочется, чтобы собаки там не гуляли, всё-таки это школьный двор. Пару дней назад мы там проходили мимо, была физкультура на улице. Я ребенка забирала и видела, что дети бегут от стадиона, а там как раз собаки бездомные носятся. Вход свободный с задней стороны, заходи кто хочешь. Страшно и небезопасно.
Калитки надо обязательно закрывать. Например, в школе старшего сына территория также полностью огорожена, только калитки закрыты на замок, то есть никто посторонний туда не заходит. Центральную калитку утром открывают, а вечером закрывают. Там даже мамочки гуляют с колясками спокойно. А у этой школы все двери открыты, в двух местах даже калиток нет, просто шлагбаум — нагнулся и прошел, собаки спокойно пробежали.
Хоть некоторые собаководы и говорят, мол, моя собачка не кусается, поэтому она без намордника и не на поводке, но поведение животных непредсказуемо. Неизвестно, что собака, особенно крупная, действительно может сделать. Меня домашняя собака укусила до крови, а бродячая может быть ещё опаснее.
От редакции
Мы передали жалобу Марины Моисеевой руководству школы. Директор Евгений Фукс сообщил, что они уже в курсе этой проблемы и работают над её решением:
— Калитки сейчас изготавливаются, они будут установлены в ближайшее время. С собачниками мы также ведем постоянную борьбу. На территории школы есть вывески с предупреждением, что собак здесь нельзя выгуливать, мы постоянно делаем им замечания. Бродячие собаки здесь стаями точно не ходят, такого не было и быть не может, если только единичные случаи, но не стаями. И гуляющих с собаками мы тоже просим не гулять здесь. Хотя они, конечно, противятся этому. Если они заходят, то мы убираем их с территории школы, взываем к сознательности. В любом случае, территорию мы скоро закроем, все калитки будут закрыты.
Согласны с автором?
В прошлом году стая бездомных собак держала в страхе жителей Пашино — сердобольные жители их подкармливали, а руководство местной школы обращалось во все инстанции, чтобы предотвратить возможные происшествия.
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