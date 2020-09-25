«Одна укусила меня до крови: сибирячка — о собаках, которые оккупировали школьный двор

Это произошло в первых числах сентября. Вечером (примерно в 20:30) мы с младшим сыном Женей, который учится во втором классе школы № 177, пошли на остановку встречать старшего сына Пашу — он учится в девятом классе другой школы. Через школьный двор идет сквозная дорожка, и мы шли по ней с нашей маленькой собачкой, бостонским терьером Бьюти — она шагала рядом с моей ногой на коротком поводке.

Немного в стороне — на площадке около школьной кухни — гуляли собачники со своими питомцами. И эти собаки (их было штук семь), увидев нашу Бьюти, ринулись к нам. Они хотели, видимо, порвать нашу собачку, поэтому мне пришлось поднять её на руки. Собаки были разных пород и размеров, среди них были и большие — наподобие хаски и лаек или помесь.

Когда они подбежали к нам, то одна сразу же укусила меня за руку до крови, другая поставила на меня лапы. Но я этого уже не помню, мне потом младший сын рассказывал, как всё было. Он тоже очень испугался за меня, а я — за него и нашу собаку. Кто именно меня укусил, я не успела заметить, но лапы точно поставила большая белая собака, видимо, тянулась к нашему песику.