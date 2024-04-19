Продукты, повышающие либидо: что нужно есть, чтобы сохранять сексуальное здоровье

Выбор продуктов может как повысить либидо, так и опустить его до нуля Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Врачи и ученые не перестают нас удивлять, открывая новые свойства, казалось бы, знакомых продуктов. На этот раз оказалось, что всем знакомая свёкла не просто полезная — но также и помогает повысить либидо как у мужчин, так и у женщин. Мы решили узнать у экспертов, как именно привычный нам овощ улучшает сексуальную функцию и какие еще продукты скрывают в себе силу природного афродизиака.

Свёкла — «натуральная виагра»

Изучая свёклу, ученые пришли к выводу, что в первую очередь либидо повышается благодаря полезным нитратам, которыми богат овощ. Как объяснил нам врач-сексолог Сергей Кузнецов, попадая в организм, они превращаются в оксид азота, который усиливает кровообращение.

— Действие всем известных препаратов, улучшающих эрекцию, также реализуется через высвобождение оксида азота. Довольно условно, но можно назвать свекольный сок «натуральной виагрой», — заявил Сергей Кузнецов.



Сергей Кузнецов, врач-сексолог, эксперт лаборатории «Гемотест».



Помимо этого, в свёкле содержится большое количество бора, который повышает уровень эстрадиола и свободного тестостерона, напрямую воздействующих на сексуальное влечение человека. Но, к сожалению, после порции борща или селедки под шубой эффект ощутить не получится.



— Важный нюанс — полезный для кровообращения эффект свойственен только овощам в свежем виде: в виде сока, смузи, салата. При термической обработке он теряется, — подчеркнул Сергей Кузнецов.



Другие природные афродизиаки

Свёкла — далеко не единственный продукт, который может влиять на сексуальную функцию. Например, полезные нитраты также содержатся в руколе, шпинате и сельдерее. Для улучшения либидо врач также советует обратить внимания на следующие продукты:



лососёвые рыбы , авокадо , орехи , семена — в этих продуктах содержатся жирные кислоты семейства омега-3, которые предотвращают образование холестериновых бляшек в артериях, что способствует притоку крови к важным во время секса органам;

горький шоколад — в нем содержится фенилэтиламин, который способствует улучшению настроения и увеличению уровня гормонов эндорфинов, улучшающих сексуальную функцию;

чеснок и лук — эти овощи содержат аллицин, который способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения;

устрицы , мидии и другие морепродукты — в них содержится цинк и селен, которые положительно влияют на эрекцию и повышают выносливость. Также цинк играет ключевую роль в производстве основного мужского гормона тестостерона, который напрямую связан с сексуальным желанием и эректильной функцией;

острый перец чили — содержит капсаицин, который воздействует на особые рецепторы в нервной системе, что приводит к увеличенному выделению эндорфинов, играющих важную роль в регулировании настроения и способных вызывать чувство эйфории и удовлетворения. Капсаицин также улучшает кровообращение за счет расширения кровеносных сосудов, это способствует улучшению кровотока и притоку крови к половым органам.

Врач-сексолог также добавил, что для поддержания сексуального здоровья лучше всего придерживаться средиземноморской диеты.



Средиземноморская диета основана на традиционных блюдах Франции, Испании, Греции и Италии. Ее особенность в преобладании растительной пищи и полезных жиров, она известна как один из вариантов здорового питания.



— По результатам исследований, женщины, которые придерживались средиземноморской диеты, имели более высокие показатели полового влечения, возбуждения, способности к оргазму и удовлетворенности, — отметил Сергей Кузнецов. — Мужчины, употреблявшие больше фруктов, овощей, орехов, цельного зерна и оливкового масла, по данным двухлетнего исследования, сообщали об улучшении эректильной функции. В целом данная диета нейтрализует последствия стресса и тревоги, способствуя улучшению настроения и повышению половой активности.



Какая еда убьет ваше либидо

Но никакая диета не поможет вашему либидо, если вы сочетаете ее с продуктами, «убивающими» сексуальное влечение. Например, любите жареное мясо, чипсы, кофе и фастфуд — всё это медленно, но верно сводит половое влечение к нулю.



— Неправильное, несбалансированное питание приводит к снижению уровня тестостерона, — заявила специалист по коррекции питания Кристина Королькова. — Гастроэнтерологи подсчитали: за каких-то 10 лет, с 30 до 40, уровень тестостерона может упасть примерно на 60%.



Кристина Королькова — сертифицированный фитнес-тренер, специалист по коррекции питания, консультант по подбору спортивного питания.



Особенно осторожно стоит относиться к алкоголю. С одной стороны, согласно исследованиям, потребление спиртного увеличивает возбуждение, но в то же время и снижает сексуальную функцию.



Не забывайте про здоровье

Но несмотря на то, что наш рацион действительно влияет на сексуальное здоровье, не стоит думать, что все проблемы с либидо и сексуальной функцией зависят исключительно от продуктов в холодильнике.



— Гораздо важнее для поддержания сексуального здоровья минимизировать количество стресса в жизни, полноценно высыпаться, вылечить хронические заболевания мочеполовой системы, регулярно заниматься спортом, — подчеркнул Сергей Кузнецов.

При возникновении серьезных проблем необходимо сразу обращаться к врачу, а не пить свекольный сок в надежде на волшебный эффект. Сергей Кузнецов, врач-сексолог, эксперт лаборатории «Гемотест»