«Сказали, не доставляют по моему адресу»: новосибирец заказал суши для девушки, а их отказались везти — в чем причина

— Сказал, что по указанию руководства теперь они не доставляют по моему адресу, так как им невыгодно возить на ОбьГЭС Советского района. Поскольку [туда] мало заказов и так далее, — утверждает автор отзыва. — Хотя при оформлении покупки на сайте не указано о невозможности доставки. Можете оплатить онлайн, но ничего в итоге не получите: останется только ждать возврата денег вместо суши любимой женщине.

