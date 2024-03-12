«Сказали, не доставляют по моему адресу»: новосибирец заказал суши для девушки, а их отказались везти — в чем причина

Служба доставки суши и пиццы «Харакири» отказалась везти заказ новосибирца в микрорайон ОбьГЭС. Об этом мужчина заявил в своем отзыве на «Фламп».
По словам сибиряка, на утро 8 марта он сделал заказ, сумма которого составила 1900 рублей — ему должны были привезти сет суши с шампанским в подарок. Хотел порадовать свою девушку. Уверяет, что выбрал оплату картой при получении. Вскоре позвонил оператор.
— Сказал, что по указанию руководства теперь они не доставляют по моему адресу, так как им невыгодно возить на ОбьГЭС Советского района. Поскольку [туда] мало заказов и так далее, — утверждает автор отзыва. — Хотя при оформлении покупки на сайте не указано о невозможности доставки. Можете оплатить онлайн, но ничего в итоге не получите: останется только ждать возврата денег вместо суши любимой женщине.
В «Харакири» НГС заверили, что оператор неправильно выразилась:
— В связи с высокой загруженностью произошел форс-мажор, и мы физически не смогли бы доставить в данную зону заказ, — уточнили в службе доставки. — Поэтому сразу связались с клиентом и объяснили ситуацию. Если бы заказ был оплачен онлайн, то мы сразу же вернули бы деньги на банковскую карту.
Ранее филиал «Харакири» на улице Русской закрывался на проверку после жалоб новосибирцев на отравления. Была организована проверка.