Уберите эту приправу и тело изменится: диетолог объяснила, что приводит к отекам

Кроме того, не слишком полезный продукт есть в хлебобулочных изделиях, до 1,7 грамма в 100 граммах булочки. К примеру, в одном куске хлеба есть примерно 1 грамм соли.

— В сливочном масле соли 2 грамма на каждые 100 граммов продукта. Сыры, особенно жирные, деликатесные — источник большого количества соли. Практически во всех кондитерских изделиях добавлена соль. В готовой еде, которую вы заказываете на дом, как правило, не только много соли, но и сахара, уксуса, соусов и прочего. Даже овощи имеют в своем составе соль, — предупреждает диетолог.