Уберите эту приправу и тело изменится: диетолог объяснила, что приводит к отекам

Диетолог из Ярославля Татьяна Селезнева напомнила о вреде соли. По словам эксперта, минерал не стоит добавлять в блюда, поскольку многие продукты и так содержат его. Подробности — в материале наших коллег из 76.RU.
— Соль не только в солонке на столе. Давайте разбираться, где скрывается соль? И самое главное, чем ее заменить? Соль усиливает вкусовые ощущения, поэтому производители продуктов питания ее не жалеют, — объяснила диетолог. — Соль содержится в любом сыром мясе, рыбе, в полуфабрикатах и деликатесах, в консервах, в продуктах переработанного мяса до 4 граммов соли на 100 грамм. Например, в колбасе.
По словам диетолога, суточная норма потребления соли — 3–5 грамм в сутки. Минимальный рекомендуемый уровень употребления поваренной соли составляет 0,25 грамма соли в сутки.
Кроме того, не слишком полезный продукт есть в хлебобулочных изделиях, до 1,7 грамма в 100 граммах булочки. К примеру, в одном куске хлеба есть примерно 1 грамм соли.
— В сливочном масле соли 2 грамма на каждые 100 граммов продукта. Сыры, особенно жирные, деликатесные — источник большого количества соли. Практически во всех кондитерских изделиях добавлена соль. В готовой еде, которую вы заказываете на дом, как правило, не только много соли, но и сахара, уксуса, соусов и прочего. Даже овощи имеют в своем составе соль, — предупреждает диетолог.
Избыточное употребление соли приводит к отекам и повышает артериальное давление.
— Соль задерживает воду в организме, способствует застою лимфы, межклеточным отекам, развитию артериальной гипертензии, притупляет вкусовые ощущения, и человеку хочется еще бОльших вкусов, — добавила диетолог.
Татьяна Селезнева советует добавлять в блюда больше специй и приправ, обычную соль заменить на Адыгейскую.
— Настоятельная рекомендация: внимательно изучайте этикетки продуктов, которые хотите купить. Не досаливайте готовые блюда в тарелке. Сдабривайте их другими специями и приправами, чтобы порадовать себя новыми вкусами. Овощные салаты не солите, а сбрызгивайте соком лимона или яблочным уксусом, добавляйте для вкуса соленый огурчик или оливки. Не сидите на бессолевых диетах, так как соль очень важна для нормального обмена веществ, — добавила диетолог.
Ранее мы публиковали список «мусорных продуктов», которые вредят организму. И публиковали мнение диетолога о том, из каких продуктов «взять энергию».