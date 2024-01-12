В Новосибирске снова заработала точка сети с «калифорнийскими бургерами» — до этого ее выгнали из Первомайского сквера

В Новосибирске вновь заработала точка сети Carl's Jr. — бургерная открылась вчера, 11 января, на фуд-корте ТРЦ «Галерея Новосибирск». В прошлом году павильон заведения был снесен в Первомайском сквере в числе прочих построек, которые суд счел незаконными.
Единственная точка сети Carl's Jr. («Карлс Джуниор») работала в Новосибирске до июля 2023 года, когда павильон в Первомайском сквере, который она занимала целиком, снесли по требованию мэрии.
Заведением в ТРЦ «Галерея Новосибирск» управляет ООО «Джуниор Сибирь», зарегистрированное в апреле 2022 года, причем никакой деятельности в этом году предприятие не вело. Компания принадлежит в равных долях Татьяне Гаврильчик (до 2022 года она была совладельцем туристической компании «Афина Паллада») и Ксении Герман (единственный ее бизнес).
Сеть Carl's Jr. была основана в Калифорнии американцем Карлом Карчером. Формально годом ее создания считается 1941-й, когда Карчер открыл точку по торговле хот-догами, но первое его заведение, предлагавшее именно бургеры, заработало только в 1956 году. В настоящее время в мире работает более 3500 заведений (включая сеть Hardee's, которую материнская компания Carl's Jr. купила в 1997 году и которая сейчас почти не отличается от Carl's).
В Россию Carl's Jr. пришла в 2006 году, когда франшизу на этот бренд купила компания «Яркая звезда», созданная бывшими (на тот момент) владельцами новосибирской компании «Сибирский берег». «Яркая звезда» имела в общей сложности 30 заведений в нескольких российских городах (включая Новосибирск), но в 2015 году объявила о прекращении деятельности. Тем не менее часть точек сети возобновила работу. Сейчас на российском сайте Carl's Jr. есть информация об одиннадцати закусочных в Санкт-Петербурге, трех в Москве и Подмосковье, двух в Норильске и одной в Чите.
Carl's Jr. знакома новосибирцам уже почти тринадцать лет. О самых интересных новых проектах, которые появились на новосибирском рынке в 2023 году, можно прочитать в итоговом обзоре Стаса Соколова.