В новосибирских пиццериях вырос спрос на доставку — есть ли шанс оформить заказ на 31 декабря

Для большинства новосибирцев сегодня последняя рабочая пятница 2023 года. Многие коллективы отмечают корпоративы и прощаются с уходящим годом. Ни одно торжество, конечно же, не обходится без вкусной еды, и многие, вместо того чтобы стоять у плиты, выбирают доставку готовых блюд. Корреспондент НГС обзвонил несколько пиццерий Новосибирска и узнал, увеличилось количество заказов и реально ли еще оформить доставку на 31 декабря.
Как сообщили в двух новосибирских пиццериях, количество заказов перед Новым годом у них значительно выросло.
— Заказов, конечно же, увеличилось сегодня. Если говорить про 31 декабря, то желательно делать заказ заранее, так как перед Новым годом вряд ли у вас примут заказ или увеличится время ожидания заказа. Ну а на текущий момент заказы на 31 декабря принимаем, — сообщила сотрудница пиццерии «Папа Джонс».
— На сегодня заказы принимаем, количество, конечно же, увеличилось. Также осуществляем прием заказов на 31 декабря. Мы будем работать до 17:00 31 декабря, в этот день задержки, конечно, возможны, но они составят плюс-минус 15 минут. Если заказ сильно задерживается, менеджер звонит клиенту и предупреждает его, — пояснили в пиццерии «Пицца синица».
В пиццерии же «Папа Карло» не заметили увеличения заказов.
— Заказов у нас всегда достаточно, сегодня, в принципе, как и в любой другой день. Завтра у нас последний рабочий день в этом году. 31 декабря и 1 января мы не работаем. Далее работаем по обычному графику, — рассказали в пиццерии «Папа Карло»
А вот до пиццерии «Додо пицца» корреспондент НГС так и не смог дозвониться. Звонок принимает автоответчик, который сообщает, что в настоящее время сотрудники не могут принять заказ.
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