В новосибирских пиццериях вырос спрос на доставку — есть ли шанс оформить заказ на 31 декабря

Как сообщили в двух новосибирских пиццериях, количество заказов перед Новым годом у них значительно выросло.



— Заказов, конечно же, увеличилось сегодня. Если говорить про 31 декабря, то желательно делать заказ заранее, так как перед Новым годом вряд ли у вас примут заказ или увеличится время ожидания заказа. Ну а на текущий момент заказы на 31 декабря принимаем, — сообщила сотрудница пиццерии «Папа Джонс».



— На сегодня заказы принимаем, количество, конечно же, увеличилось. Также осуществляем прием заказов на 31 декабря. Мы будем работать до 17:00 31 декабря, в этот день задержки, конечно, возможны, но они составят плюс-минус 15 минут. Если заказ сильно задерживается, менеджер звонит клиенту и предупреждает его, — пояснили в пиццерии «Пицца синица».

