Ученые предупредили об опасности салатов-убийц на новогоднем столе

— Всё зависит от того, какими руками готовится, на какой доске готовится, как обрабатывается, сколько раз моются те или иные овощи, те или иные продукты, которые используются. Очень многое зависит от тех продуктов, которые будут в этом салате. Особенно это касается продуктов, имеющих мясную или майонезную основу. Важно, как долго всё это хранилось. Если всё готовится чистыми руками, на чистой доске, меняется нож после одного продукта на другой, то проблем не будет. То есть приготовили — поставили в холодильник. Будет ли это винегрет, селедка под шубой, оливье или салат с крабовыми палочками, без разницы что — главное прикрыть хоть чем-нибудь, лучше создать вакуум. Если это чистый домашний холодильник, всё убрано, то 12 часов — это «красная линия», после которой мы не рекомендуем для употребления продукты. Но, как правило, обычно никаких проблем нет. Всё съедобно.