Врачи назвали самую вредную кашу — ее нельзя даже детям

Из чего делают манку

Манку делают из пшеницы мягких сортов. По сути, это пшеничная крупа и есть. Только ее максимально очищают и буквально дробят в пух и прах — размер крупинок варьируется в пределах от 0,25 до 0,75 мм. Благодаря этому манную кашу очень легко и быстро готовить, но, с другой стороны, из-за такого помола в ней не остается практически никаких полезных веществ, которые есть в той же пшенице изначально. Но кое-что, конечно, остается.

Чем полезна манная каша

В манной каше содержатся витамины группы В, Е, РР, ниацин (полезен для синтеза белков, метаболизма жиров и углеводов), фитин (способствует работе кишечника, не допускает излишней минерализации организма, соответственно, полезен для пожилых), калий, кальций, фосфор, селен, цинк и железо. Другой вопрос, что всего этого в манке — совсем незначительные количества.