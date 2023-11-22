«Значительного роста не прогнозируем»: от чего зависит цена на хлеб в Новосибирске — объяснение губернатора

— Не нужно ждать чуда. Если зерно будет в стоимости расти, то это скажется на стоимости хлеба. Поэтому в прошлом году мы впервые применили инструмент господдержки наших хлебопеков. Именно для того, чтобы сдержать рост цены на хлеб. Это удалось сделать во втором полугодии прошлого года. Что касается цен на зерно, то прямой связи с объемом урожая в Сибири нет, потому что Россия — крупная экспортирующая держава, мы много продаем зерна. Ситуация ценовая зависит от мировых цен. Сложно предсказать, как они будут меняться. Значительного роста мы не прогнозируем, — ответил Андрей Травников.

