«Значительного роста не прогнозируем»: от чего зависит цена на хлеб в Новосибирске — объяснение губернатора

В Новосибирской области возможно изменение цены на хлеб. Это связано с ростом цен на зерно.
Об этом 22 ноября рассказал губернатор Андрей Травников во время прямого эфира на телеканале ОТС. Главу региона спросили о том, изменятся ли цены на хлеб из-за урожая зерна.
— Не нужно ждать чуда. Если зерно будет в стоимости расти, то это скажется на стоимости хлеба. Поэтому в прошлом году мы впервые применили инструмент господдержки наших хлебопеков. Именно для того, чтобы сдержать рост цены на хлеб. Это удалось сделать во втором полугодии прошлого года. Что касается цен на зерно, то прямой связи с объемом урожая в Сибири нет, потому что Россия — крупная экспортирующая держава, мы много продаем зерна. Ситуация ценовая зависит от мировых цен. Сложно предсказать, как они будут меняться. Значительного роста мы не прогнозируем, — ответил Андрей Травников.
Губернатор отметил, что когда в прошлом году начали увеличиваться цены на зерно, в России ограничили экспорт, чтобы наполнить внутренний рынок. Это позволило стабилизировать ситуацию.
В начале сентября 2023 года сообщалось о том, что цены на хлебобулочные изделия в Новосибирской области повысятся на 8–10%. Такой же ситуации ждали и в других регионах.