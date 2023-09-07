«Абсолютно критическая ситуация»: в Новосибирске на 10% подорожают хлебобулочные изделия

В Новосибирске хлебобулочные изделия подорожают на 8–10%. Об этом и причинах такого скачка НГС рассказал гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков
— Повышение цен на хлеб на 10% действительно ожидается и в Новосибирске, и в других регионах: все работают примерно в одинаковых экономический условиях, тенденции одни и те же. Прогнозируется дефицит качественного сырья, но на этот раз это не является ключевым фактором удорожания продукции. Основной — абсолютно критическая ситуация на рынке труда, — заявил НГС Терешков.
По словам хлебного магната, сейчас дефицит производственного персонала (особенно квалифицированного) испытывают все предприятия этой отрасли, да и в большинстве других.
— Уже имеющийся дефицит усугубился резким ростом зарплат в оборонном секторе — он оттянул на себя огромную массу трудовых ресурсов. Сейчас в оборонке зарплат ниже 60–100 тысяч просто не сыскать. В себестоимости хлебобулочной продукции 25–30% — зарплата, поэтому мы были вынуждены в 1,5–1,7 раза резко поднимать зарплаты, чтобы не сорвать имеющиеся заказы и процесс производства, — добавил Терешков. — Ситуация на рынке труда сейчас просто дикая.
Вдобавок к имеющемуся прогнозируется также и рост цен на хлеб из-за засухи и неурожая в ряде регионов, говорит Терешков. Ожидается также негативное влияние повышения ключевой ставки ЦБ.
— Еще недавно в пищевой отрасли действовали достаточно серьезные программы Минсельхоза, Россельхозбанка по льготному кредитованию и инвестиционному развитию. Многие предприятия, включая наше, в них втянулись. Сейчас же никаких источников льготного кредитования нет: программы существуют на бумаге, но лимиты на них не выделены. А кредитоваться при текущей ставке — абсолютно безумное мероприятие, — подытожил Терешков.
В августе о вероятном подорожании хлеба на 10% этой осенью со ссылкой на источники среди производителей сообщал телеграм-канал Baza. Основной причиной роста цен канал называл «выход России из зерновой сделки», который повлек за собой рост цен на муку и зерно. Среди иных причин — санкции, которые вызвали рост стоимости обслуживания импортного оборудования, и обвал курса рубля, отразившийся на стоимости закупки иностранных компонентов. О росте хлеба на 7–10% говорил изданию РБК исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.
В России почти еженедельно растут цены на топливо — марки бензина АИ-92 и АИ-95 обновляют рекорды стоимости на бирже, вместе с ними дорожает и дизельное топливо.