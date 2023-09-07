«Абсолютно критическая ситуация»: в Новосибирске на 10% подорожают хлебобулочные изделия

— Повышение цен на хлеб на 10% действительно ожидается и в Новосибирске, и в других регионах: все работают примерно в одинаковых экономический условиях, тенденции одни и те же. Прогнозируется дефицит качественного сырья, но на этот раз это не является ключевым фактором удорожания продукции. Основной — абсолютно критическая ситуация на рынке труда, — заявил НГС Терешков.

