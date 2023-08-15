«Издержки переложат на потребителей». Банк России взвинтил ключевую ставку до 12% — что это меняет?

Экономист считает, что повышение ставки стало превентивной мерой, чтобы на ближайшем заседании совета директоров в сентябре показатель можно было сохранить на прежнем уровне.

— Если девальвация не остановится, доллар снова зайдет за 100 и там будет пытаться расти до 105, тогда в сентябре, я думаю, мы можем увидеть дальнейшее повышение. Но если он устойчиво закрепится в районе 95, то, скорее всего, девальвация не будет вызывать такую большую инфляцию, и ставку повышать будет уже не нужно, — добавил Виталий Калугин.