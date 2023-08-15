«Издержки переложат на потребителей». Банк России взвинтил ключевую ставку до 12% — что это меняет?

Во вторник, 15 августа, Банк России на внеплановом заседании совета директоров резко повысил ключевую ставку — с 8,5 до 12% годовых. Чем вызвано это решение и что оно меняет, объясняют экономисты.
Финансовый управляющий Виталий Калугин рассказал E1.RU, что решение регулятора вызвано попыткой побороться скорее с инфляцией, нежели с ростом курса доллара.
— С курсом доллара ставкой бороться бесполезно в условиях, когда существует бойкот на инвестиции в Россию со стороны других стран. Юани не особо идут, а инвестиции из недружественных стран по определению невозможны. Поэтому в данном случае речь идет скорее о борьбе с инфляцией, которая является следствием девальвации, — пояснил Виталий Калугин.
Экономист считает, что повышение ставки стало превентивной мерой, чтобы на ближайшем заседании совета директоров в сентябре показатель можно было сохранить на прежнем уровне.
— Если девальвация не остановится, доллар снова зайдет за 100 и там будет пытаться расти до 105, тогда в сентябре, я думаю, мы можем увидеть дальнейшее повышение. Но если он устойчиво закрепится в районе 95, то, скорее всего, девальвация не будет вызывать такую большую инфляцию, и ставку повышать будет уже не нужно, — добавил Виталий Калугин.
По его словам, мера также была принята для борьбы с кредитной активностью россиян, чтобы побудить их хранить деньги в банках.
Доктор экономических наук и профессор УрГЭУ Максим Марамыгин заявил, что повысить ставку нужно было раньше, для того чтобы сдержать инфляцию.
— Деньги дешевеют, а проценты по кредитам и вкладам остаются прежними. Поэтому повышение ставки — это, по сути, признание регулятора, что желаемой цифры достичь не получится (имеется в виду целевой показатель ЦБ РФ по инфляции — 4%. — Прим. ред.). По крайней мере, пока, — прокомментировал Максим Марамыгин.
Экономист также рассказал, что означает повышение ставки для простых потребителей.
— Во-первых, брать кредиты станет менее выгодно, следом за ключевой ставкой поднимутся и ставки банков. Снизится предпринимательская активность. Без дешевых кредитов бизнес редко идет на риск, предпочитая более осторожные стратегии. Там же, где без кредитов не обойтись, произойдет повышение цен. Издержки переложат на потребителей. Но есть и «ложка меда» — банковские вклады тоже вырастут. Поэтому в ближайшие недели я бы советовал гражданам искать на сайтах банков новые выгодные предложения по вкладам и депозитам, — посоветовал эксперт.
Напомним, на прошлом заседании в июле Банк России повысил ставку впервые с сентября 2022 года — до 8,5% годовых. Вслед за этим банки решили увеличить ставки по вкладам.