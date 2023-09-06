Цены на бензин растут каждую неделю. Что подорожает из-за этого в первую очередь

Глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов уверен, что ключевой фактор роста цен на топливо — высокий внутренний и внешний спрос при недостатке предложений. По его словам, крупные нефтяные компании своеобразным образом шантажируют правительство:

— Сам по себе механизм демпфера не сказать, что сильно воздействует на биржевые котировки, но он позволяет сдерживать цены в рознице, потому что компании получают возможность компенсировать убытки, которые у них возникают из-за дисбаланса оптовых и розничных цен, — говорит специалист. — И когда речь идет о снижении демпферных выплат, возникает такая игра. Нефтяные компании говорят, дескать, у нас растет экспортная альтернатива, и это чистая правда. Они говорят — у нас возникает упущенная выгода, а вы тут еще срезаете нам демпферные выплаты. Соответственно, смотрите, что будет, если вы продолжите их срезать.