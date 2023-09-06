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Кризис-2023Проблема

Цены на бензин растут каждую неделю. Что подорожает из-за этого в первую очередь

Затраты на перевозку заложены в себестоимость практически всех товаров

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Повышение цен на бензин серьезно влияет и на другие сферы жизни

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В России растут цены на топливо — марки бензина АИ-92 и АИ-95 обновляют рекорды стоимости на бирже, вместе с ними дорожает и дизельное топливо. Такого заметного роста не было с весны 2018 года, когда произошел топливный кризис, а нефтяным компаниям запретили поднимать стоимость выше уровня официальной инфляции. В некоторых регионах бензин и вовсе закончился — например, на красноярских АЗС не знают, когда будет следующая поставка. К чему приведет повышение цен на бензин? Как оно повлияет на стоимость продуктов в магазинах, на проезд в транспорте, на другие сферы жизни? Разобрались в этом вместе с экспертами.

Что происходит с ценами на бензин

В августе биржевая стоимость АИ-95 несколько раз обновляла рекорд и достигла 72 тысяч рублей за тонну. В переводе на человеческие цифры, бензин стал стоить 52–56 рубля за литр вместо 47–50. Попутно в августе наблюдались перебои с поставками топлива на АЗС, что в основном коснулось южных регионов страны: Астраханской и Волгоградской областей, Калмыкии, Крыма. Однако проблема возникала и в других регионах, например на нее указывали представители топливного рынка в Новосибирской области. В Министерстве энергетики ситуацию увязали с перегрузкой железных дорог в туристический сезон.

На стоимость топлива серьезно влияют курсы валют, поскольку оно отгружается и на экспорт. Доллар с январского минимума в 66–68 рублей поднялся до значений 94–95 рублей, то есть российская валюта потеряла около 40% стоимости относительно американской. В правительстве считают, что цены внутри страны растут из-за дисбаланса между поставками в Россию и за рубеж. Всё потому, что при таком курсе нефтяным компаниям выгоднее поставлять топливо за рубеж, из-за чего ограничиваются поставки внутри страны, а биржевые цены растут.

Правительство рассматривает ограничение экспорта топлива как один из вариантов нормализации обстановки — обсуждается лицензирование экспорта, запрет на экспорт через посредников, увеличение пошлин и другие меры. Много лет одним из механизмов стабилизации был топливный демпфер: нефтяные компании получали налоговый вычет, который компенсировал часть «упущенной выгоды» от непродажи топлива за рубеж. С 1 сентября его размеры сократились вдвое, что лишает нефтяные компании миллиардных компенсаций. Эксперты уверены, что происходящее на топливном рынке тесно связано именно с этими урезанными компенсациями.

Глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов уверен, что ключевой фактор роста цен на топливо — высокий внутренний и внешний спрос при недостатке предложений. По его словам, крупные нефтяные компании своеобразным образом шантажируют правительство:

— Сам по себе механизм демпфера не сказать, что сильно воздействует на биржевые котировки, но он позволяет сдерживать цены в рознице, потому что компании получают возможность компенсировать убытки, которые у них возникают из-за дисбаланса оптовых и розничных цен, — говорит специалист. — И когда речь идет о снижении демпферных выплат, возникает такая игра. Нефтяные компании говорят, дескать, у нас растет экспортная альтернатива, и это чистая правда. Они говорят — у нас возникает упущенная выгода, а вы тут еще срезаете нам демпферные выплаты. Соответственно, смотрите, что будет, если вы продолжите их срезать.

При этом Григорий Баженов не считает, что рост цен может выйти из-под контроля, а чтобы их стабилизировать, нужно менять систему распределения продукта.

— Если мы будем пускать больший объём топлива через биржу, то цены будут, очевидно, меньше, потому что сейчас дисбаланс спроса и предложения существенный — и это ключевой вопрос, — добавил эксперт.

В конце июля Минэнерго и ФАС изменили минимальные объемы бензина, которые необходимо продавать на бирже, и для бензина показатель вырос с 12 до 13%, а для дизтоплива — с 8,5 до 9,5%.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин называет ситуацию исключительно сложной, отдельно отмечая спрос на дизтопливо во время уборочной кампании:

— В сельхозрегионах спрос на дизтопливо огромный, цены на бирже — на максимумах. С рынка ушла белорусская солярка, а российская очень востребована на внешних рынках, куда и уплывает с нарастающим темпом. Это очень больно бьет не только по карманам водителей, но и по экономике в целом. Президент поставил в числе главных задач недопущение роста цен. А как ее выполнить, если в каждом без исключения товаре в РФ — тот самый бензин? И рост цен на него быстро раскручивает маховик инфляции.

Стоимость топлива подвержена и сезонному влиянию. Например, цены на дизельное топливо выросли на три рубля в период с ноября 2022-го по январь 2023 года. Весной наблюдалось незначительное снижение, затем к началу августа стоимость вернулась на январские уровни, но за неполный август уже прибавила больше рубля. Сейчас цена дизтоплива по России составляет около 60 рублей за литр, при этом, например, на Дальнем Востоке она подбирается к 70 рублям за литр.

С бензином ситуация чуть попроще, поскольку заканчивается сезон отпусков, а с ним и повышенный спрос на топливо. Но эксперты уверены, что речь будет идти не о снижении цен, а только о нормализации роста, под которым понимается повышение на уровень инфляции. Правда, даже для этого нужно будет снизить биржевую стоимость топлива, потому что равенство оптовых и розничных цен создает ненормальную ситуацию, в том числе для независимых АЗС.

Как это влияет на экономику

Экономисты отмечают, что подорожание топлива неизбежно ведет к повышению цен на товары и услуги. Всё потому, что затраты на перевозку заложены производителями в себестоимость продукции.

— Неважно, полная стоимость это будет или половина. То, что часть затрат на транспортные услуги ляжет в конечную стоимость товара, это абсолютная экономическая теория. Всегда при подорожании транспортных услуг повышаются цены на товары в розничной торговле, потому что все товары, особенно в такой большой стране, как у нас, нужно перевозить, — объясняет экономист Георгий Остапкович.

Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

По словам эксперта, повышение цен на бензин — это проинфляционный фактор, который сильно влияет на удорожание стоимости товара. С ним согласен и экономист Константин Селянин, который также подтвердил, что стоимость нефтепродуктов сказывается практически на всех существующих товарах и услугах — от продуктов в магазинах до билетов в автобусе.

— Например, в сельском хозяйстве, где идет уборочная, не хватает топлива, цены выросли существенно, — поделился экономист. — Это означает, что будут трудности со сборкой урожая — он обещает быть рекордным, но может помешать нехватка нефтепродуктов. Повышение цен на бензин касается и розничной торговли, где расходы на транспортировку значительные. Да и в целом это скажется практически на любой отрасли, любом человеке в России, это очень чувствительная строка затрат.

Также Константин Селянин отметил, что в разных видах бизнеса может быть разное количество затрат на топливо, но повышение цен в любом случае серьезно скажется на конечной стоимости услуг.

— Товаропроизводители вынуждены закладывать большую себестоимость, по спирали запускается цепочка подорожаний. Понемногу дорожает всё, и в итоге это сказывается на ценах на полках, — подытожил экономист. — Если задаться вопросом: почему в России, крупнейшей стране по запасам нефти и одному из основных экспортеров, происходит такое? В России отрасли нефтепереработки монополизированы в высокой степени. 7–8 интегрированных компаний контролируют более 80% рынка. Именно такая высокая степень монополизации приводит к тому, что компании пытаются добрать недополученную прибыль здесь, в России. И это несмотря на то, что цены на нефть не сильно подросли.

Георгий Остапкович добавил, что основной источник роста цен на товары — конкуренция: чем она выше, тем ниже стоимость.

— Если же, например, один монопольный производитель, он всегда цены увеличивает. Кроме того, мы наблюдаем вялотекущее снижение рубля — курс опять поехал в сторону 96–97 за доллар. В каждом продукте есть хоть какая-то импортная составляющая. Поэтому если есть зависимость от импорта, то цены будут расти не только из-за подорожавшего топлива, а еще из-за падения рубля и подорожания валюты, — объяснил экономист.

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