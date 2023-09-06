Цены на бензин растут каждую неделю. Что подорожает из-за этого в первую очередь

В России растут цены на топливо — марки бензина
Что происходит с ценами на бензин
В августе биржевая стоимость
На стоимость топлива серьезно влияют курсы валют, поскольку оно отгружается и на экспорт. Доллар с январского минимума в 66–68 рублей поднялся до значений 94–95 рублей, то есть российская валюта потеряла около 40% стоимости относительно американской. В правительстве считают, что цены внутри страны растут из-за дисбаланса между поставками в Россию и за рубеж. Всё потому, что при таком курсе нефтяным компаниям выгоднее поставлять топливо за рубеж, из-за чего ограничиваются поставки внутри страны, а биржевые цены растут.
Правительство рассматривает ограничение экспорта топлива как один из вариантов нормализации обстановки — обсуждается лицензирование экспорта, запрет на экспорт через посредников, увеличение пошлин и другие меры. Много лет одним из механизмов стабилизации был топливный демпфер: нефтяные компании получали налоговый вычет, который компенсировал часть «упущенной выгоды» от непродажи топлива за рубеж. С 1 сентября его размеры сократились вдвое, что лишает нефтяные компании миллиардных компенсаций. Эксперты уверены, что происходящее на топливном рынке тесно связано именно с этими урезанными компенсациями.
Глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов уверен, что ключевой фактор роста цен на топливо — высокий внутренний и внешний спрос при недостатке предложений. По его словам, крупные нефтяные компании своеобразным образом шантажируют правительство:
— Сам по себе механизм демпфера не сказать, что сильно воздействует на биржевые котировки, но он позволяет сдерживать цены в рознице, потому что компании получают возможность компенсировать убытки, которые у них возникают из-за дисбаланса оптовых и розничных цен, — говорит специалист. — И когда речь идет о снижении демпферных выплат, возникает такая игра. Нефтяные компании говорят, дескать, у нас растет экспортная альтернатива, и это чистая правда. Они говорят — у нас возникает упущенная выгода, а вы тут еще срезаете нам демпферные выплаты. Соответственно, смотрите, что будет, если вы продолжите их срезать.
При этом Григорий Баженов не считает, что рост цен может выйти из-под контроля, а чтобы их стабилизировать, нужно менять систему распределения продукта.
— Если мы будем пускать больший объём топлива через биржу, то цены будут, очевидно, меньше, потому что сейчас дисбаланс спроса и предложения существенный — и это ключевой вопрос, — добавил эксперт.
В конце июля Минэнерго и ФАС изменили минимальные объемы бензина, которые необходимо продавать на бирже, и для бензина показатель вырос с 12 до 13%, а для дизтоплива — с 8,5 до 9,5%.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин называет ситуацию исключительно сложной, отдельно отмечая спрос на дизтопливо во время уборочной кампании:
— В сельхозрегионах спрос на дизтопливо огромный, цены на бирже — на максимумах. С рынка ушла белорусская солярка, а российская очень востребована на внешних рынках, куда и уплывает с нарастающим темпом. Это очень больно бьет не только по карманам водителей, но и по экономике в целом. Президент поставил в числе главных задач недопущение роста цен. А как ее выполнить, если в каждом без исключения товаре в РФ — тот самый бензин? И рост цен на него быстро раскручивает маховик инфляции.
Стоимость топлива подвержена и сезонному влиянию. Например, цены на дизельное топливо выросли на три рубля в период с ноября
С бензином ситуация чуть попроще, поскольку заканчивается сезон отпусков, а с ним и повышенный спрос на топливо. Но эксперты уверены, что речь будет идти не о снижении цен, а только о нормализации роста, под которым понимается повышение на уровень инфляции. Правда, даже для этого нужно будет снизить биржевую стоимость топлива, потому что равенство оптовых и розничных цен создает ненормальную ситуацию, в том числе для независимых АЗС.
Как это влияет на экономику
Экономисты отмечают, что подорожание топлива неизбежно ведет к повышению цен на товары и услуги. Всё потому, что затраты на перевозку заложены производителями в себестоимость продукции.
— Неважно, полная стоимость это будет или половина. То, что часть затрат на транспортные услуги ляжет в конечную стоимость товара, это абсолютная экономическая теория. Всегда при подорожании транспортных услуг повышаются цены на товары в розничной торговле, потому что все товары, особенно в такой большой стране, как у нас, нужно перевозить, — объясняет экономист Георгий Остапкович.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
По словам эксперта, повышение цен на бензин — это проинфляционный фактор, который сильно влияет на удорожание стоимости товара. С ним согласен и экономист Константин Селянин, который также подтвердил, что стоимость нефтепродуктов сказывается практически на всех существующих товарах и услугах — от продуктов в магазинах до билетов в автобусе.
— Например, в сельском хозяйстве, где идет уборочная, не хватает топлива, цены выросли существенно, — поделился экономист. — Это означает, что будут трудности со сборкой урожая — он обещает быть рекордным, но может помешать нехватка нефтепродуктов. Повышение цен на бензин касается и розничной торговли, где расходы на транспортировку значительные. Да и в целом это скажется практически на любой отрасли, любом человеке в России, это очень чувствительная строка затрат.
Также Константин Селянин отметил, что в разных видах бизнеса может быть разное количество затрат на топливо, но повышение цен в любом случае серьезно скажется на конечной стоимости услуг.
— Товаропроизводители вынуждены закладывать большую себестоимость, по спирали запускается цепочка подорожаний. Понемногу дорожает всё, и в итоге это сказывается на ценах на полках, — подытожил экономист. — Если задаться вопросом: почему в России, крупнейшей стране по запасам нефти и одному из основных экспортеров, происходит такое? В России отрасли нефтепереработки монополизированы в высокой степени. 7–8 интегрированных компаний контролируют более 80% рынка. Именно такая высокая степень монополизации приводит к тому, что компании пытаются добрать недополученную прибыль здесь, в России. И это несмотря на то, что цены на нефть не сильно подросли.
Георгий Остапкович добавил, что основной источник роста цен на товары — конкуренция: чем она выше, тем ниже стоимость.
— Если же, например, один монопольный производитель, он всегда цены увеличивает. Кроме того, мы наблюдаем вялотекущее снижение рубля — курс опять поехал в сторону 96–97 за доллар. В каждом продукте есть хоть какая-то импортная составляющая. Поэтому если есть зависимость от импорта, то цены будут расти не только из-за подорожавшего топлива, а еще из-за падения рубля и подорожания валюты, — объяснил экономист.
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