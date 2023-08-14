«Продавцы все мокрые, в зале жара»: на Центральном рынке сгорело 10 кондиционеров

Центральный рынок неоднократно оказывался в центре скандалов. Накануне 13 августа горожане пожаловались, что там закрыли часть входов — в частности, со стороны улиц Гоголя и Каменской. Читатель НГС сообщил, что инцидент произошел после 16–16:30. В конце июля житель Новосибирска рассказал, что сначала его не пустили в здание рынка из-за грязных кроссовок, а потом внесли в черный список. Еще одна сибирячка этим летом потеряла на Центральном рынке очки и поругалась с охраной, после чего тоже попала в черный список.

