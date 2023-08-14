«Продавцы все мокрые, в зале жара»: на Центральном рынке сгорело 10 кондиционеров

На Центральном рынке вышла из строя половина кондиционеров. На неудобство обратили внимание покупатели. 3 августа сибирячка пожаловалась на сайте отзывов, что зал «не оборудован кондиционерами». Руководство рынка подтвердило НГС, что часть кондиционеров действительно сгорели, но сейчас эту проблему устраняют.
Девушка назвала условия торговли на Восточном базаре «издевательством над покупателями и продавцами»:
— Вы переселили мясо (туда), где овощи. Можно было, прежде чем переселять столь важный продукт, подумать? Почему зал, где сейчас мясо, не оборудован кондиционерами? Там просто градусов 40! Вы, что, с ума сошли?? Как в таких условиях можно продавать мясо? Продавцы все мокрые, в зале жара. Ужас просто!
С просьбой прокомментировать отзыв наши журналисты обратились к директору Центрального рынка Алексею Виноградову. Он подтвердил информацию о том, что почти всю торговлю мясом переместили на Восточный базар, и рассказал, что половина кондиционеров там вышла из строя в жару:
— На Гастрокорте осталось четыре места для мяса: баранина, свинина, говядина и домашняя птица, кролики. Остальные переехали на Восточный базар. Там действительно сгорели в жару 10 кондиционеров из двадцати. На сегодня (14 августа), привезли новые (кондиционеры) и установили. По товарному соседству основное оборудование установлено, мелочи доделываются, санитарным нормам соответствует.
Виноградов добавил, что оперативно установить новые кондиционеры не удалось, так как в Новосибирске, по его словам, их нет в наличии. Он добавил, что оборудование заказывалось из Москвы.
Центральный рынок неоднократно оказывался в центре скандалов. Накануне 13 августа горожане пожаловались, что там закрыли часть входов — в частности, со стороны улиц Гоголя и Каменской. Читатель НГС сообщил, что инцидент произошел после 16–16:30. В конце июля житель Новосибирска рассказал, что сначала его не пустили в здание рынка из-за грязных кроссовок, а потом внесли в черный список. Еще одна сибирячка этим летом потеряла на Центральном рынке очки и поругалась с охраной, после чего тоже попала в черный список.