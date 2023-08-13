«Люди потерянные, арендаторы в шоке»: в Новосибирске закрыли входы на Центральный рынок

Днем 13 августа в Новосибирске закрыли часть входов на территорию Центрального рынка. Как сообщила читатель НГС, инцидент произошел после 16:00–16:30 часов. Двери в здание рынка закрыли со стороны улиц Гоголя и Каменской.
— Охрана в 16:00 часов прошлась и закрыла двери. Люди ходят, как котята слепые, ищут вход. По пожарной безопасности это ненормально, — сообщила читательница НГС. — Люди потерянные, ищут выход, арендаторы в шоке. Никто зайти не может. Работает только гастрокорт с отдельными входами.
Сибирячка прислала НГС видео, на котором можно заметить один из входов на территорию рынка.
Женщина уточнила, что работает на Центральном рынке. По ее словам, администрация рынка якобы не предупредила работников о закрытии части входов на территорию. Она уточнила, что сейчас попасть на рынок возможно через входы со стороны улицы Крылова.
Между тем читательница НГС сообщила, что, в соответствии с графиком, Центральный рынок работает до 19:00 часов. На сайте 2ГИС указано, что рынок работает ежедневно до 20:00.
О том, что в здании рынка закрыли часть входов, НГС подтвердили несколько арендаторов. Один из них предположил, что это связано с реконструкцией Центрального рынка.
— Они говорили, что в выходные дни будут закрывать для чего-то. Сначала закрыли на постоянно, когда арендаторы возмущались, сказали, что на будние дни будут открывать. А на выходные закрывать в связи с непонятной реконструкцией, — сообщил собеседник НГС.
НГС позвонил в администрацию Центрального рынка с просьбой прокомментировать ситуацию, но журналисту не ответили на звонок. Корреспондент издания также обратился к директору рынка Алексею Виноградова с просьбой уточнить, в связи с чем специалисты закрыли часть входов на территорию. Руководитель рынка не ответил на сообщение журналиста.
В конце июля житель Новосибирска заявил, его не пустили в здание Центрального рынка из-за грязных кроссовок, а затем его внесли в черный список.