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«Люди потерянные, арендаторы в шоке»: в Новосибирске закрыли входы на Центральный рынок

По словам очевидца, выходы закрыли с улиц Гоголя и Каменской

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По словам женщины, двери в здание рынка закрыли со стороны улиц Гоголя и Каменской

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Днем 13 августа в Новосибирске закрыли часть входов на территорию Центрального рынка. Как сообщила читатель НГС, инцидент произошел после 16:00–16:30 часов. Двери в здание рынка закрыли со стороны улиц Гоголя и Каменской.

— Охрана в 16:00 часов прошлась и закрыла двери. Люди ходят, как котята слепые, ищут вход. По пожарной безопасности это ненормально, — сообщила читательница НГС. — Люди потерянные, ищут выход, арендаторы в шоке. Никто зайти не может. Работает только гастрокорт с отдельными входами.

Сибирячка прислала НГС видео, на котором можно заметить один из входов на территорию рынка.

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Женщина уточнила, что работает на Центральном рынке

Видео: читательница НГС

Женщина уточнила, что работает на Центральном рынке. По ее словам, администрация рынка якобы не предупредила работников о закрытии части входов на территорию. Она уточнила, что сейчас попасть на рынок возможно через входы со стороны улицы Крылова.

Между тем читательница НГС сообщила, что, в соответствии с графиком, Центральный рынок работает до 19:00 часов. На сайте 2ГИС указано, что рынок работает ежедневно до 20:00.

О том, что в здании рынка закрыли часть входов, НГС подтвердили несколько арендаторов. Один из них предположил, что это связано с реконструкцией Центрального рынка.

— Они говорили, что в выходные дни будут закрывать для чего-то. Сначала закрыли на постоянно, когда арендаторы возмущались, сказали, что на будние дни будут открывать. А на выходные закрывать в связи с непонятной реконструкцией, — сообщил собеседник НГС.

НГС позвонил в администрацию Центрального рынка с просьбой прокомментировать ситуацию, но журналисту не ответили на звонок. Корреспондент издания также обратился к директору рынка Алексею Виноградова с просьбой уточнить, в связи с чем специалисты закрыли часть входов на территорию. Руководитель рынка не ответил на сообщение журналиста.

В конце июля житель Новосибирска заявил, его не пустили в здание Центрального рынка из-за грязных кроссовок, а затем его внесли в черный список.

Обновлено.

Директор рынка Алексей Виноградов сообщил НГС, с чем связано закрытие входов в здание.

— Сегодня санитарный день с 17:00. Режим работы рынка до 19:00, — сообщил руководитель.

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