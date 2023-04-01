Оказывается, некоторым людям нельзя огурцы! А вы в их числе?

— Если есть с кожурой, то это и клетчатка, и витамины группы В, которые нейтрализуют сахар, и полезные микроэлементы, предотвращающие накопление холестерина и улучшающие работу сердечной мышцы, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Содержащийся в огурцах калий насыщает ткани организма водой и снимает отечность, соли улучшают обмен веществ в организме. Йод, который тоже есть в составе огурцов, положительно влияет на щитовидную железу.

Но больше всего в огурцах, конечно же, воды. Она занимает до 98% всего состава. Как раз с ней-то и связаны многие полезные свойства огурцов.

