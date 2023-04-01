Оказывается, некоторым людям нельзя огурцы! А вы в их числе?

Хоть огурцы и пришли в Россию из Индии, на российской почве они прекрасно прижились, а людям — полюбились. Со временем их стали использовать не только в еду, но и в косметологических целях. Словом, и в салат пригодились, и морщины разгладить помогли. У косметолога мы спросили, стоит ли заморачиваться с огуречными масками во имя красоты и молодости, а у диетолога — чем на самом деле полезны огурцы, сколько огурцов в день можно есть и кому лучше держаться от них подальше.
Чем полезны огурцы
В огурцах полно витаминов, сахаридов (а это структурная единица всех полезных углеводов), макро- и микроэлементов. И каждый из них за что-то полезное да отвечает. Витамин B1 — за здоровье нервной системы, витамин А — за продление молодости и здоровье глаз, витамин С — за иммунитет и сосуды. Также для здоровья сосудов и сердца полезен калий. И в огурцах его предостаточно. Хоть и меньше, чем в авокадо и моркови. Калий участвует в передаче нервных импульсов и регулировании сердечного ритма, нормализует давление, он нужен для поддержания водно-солевого баланса в организме. А по части клетчатки огурцы так и вовсе лидируют среди овощей.
— Если есть с кожурой, то это и клетчатка, и витамины группы В, которые нейтрализуют сахар, и полезные микроэлементы, предотвращающие накопление холестерина и улучшающие работу сердечной мышцы, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Содержащийся в огурцах калий насыщает ткани организма водой и снимает отечность, соли улучшают обмен веществ в организме. Йод, который тоже есть в составе огурцов, положительно влияет на щитовидную железу.
Но больше всего в огурцах, конечно же, воды. Она занимает до 98% всего состава. Как раз с ней-то и связаны многие полезные свойства огурцов.
Кроме того, огурцы способствуют выработке серотонина. И врачи могут рекомендовать их во время усталости, апатии и даже депрессии.
Правда ли, что огурцы полезны для кожи
Огурцы действительно положительно влияют на состояние кожи. Они полезны при высыпаниях, покраснениях, сухости и шелушении. Кожа насыщается влагой, становится упругой и бархатистой, мелкие морщинки разглаживаются, тон лица выравнивается. Огуречный сок и мякоть могут даже с веснушками справиться.
— Чтобы сделать самую элементарную маску для жирной кожи, достаточно потереть огурец на мелкой терке и добавить немного белой глины — хватит и чайной ложки, — рассказывает косметолог Алёна Денисова. — Дождитесь, пока она высохнет, и смойте. Проводите такую процедуру пару раз в неделю, и кожа станет более матовой, перестанет блестеть. Вообще огурцы не зря добавляют в косметические средства — они насыщают организм витамином В, который стимулирует выработку коллагена.
Сколько огурцов в день можно есть
Для хорошей перистальтики кишечника диетологи советуют съедать два-три небольших огурца в день. А для тех, кто хочет похудеть, существуют даже огуречные диеты, когда худеющие съедают до трех килограммов огурцов за сутки. Для человека здорового, понятное дело, такие цифры кажутся астрономическими, а при виде трех килограммов огурцов должен автоматически включиться режим самосохранения. Но вот килограмм в день (только не за один присест) вполне можно себе позволить. Главное, не превращайте любовь к огурцам в монодиету. Они относятся к продуктам с так называемой отрицательной калорийностью — на их переработку уходит куда больше энергии, чем они в себе содержат. И в этом главное коварство огурцов.
— С годами желудок теряет эластичность и до нормальных размеров уже не сокращается. Как результат, человек начинает переедать, чтобы получить чувство сытости, — говорит Ирина Торопыгина.
Так что даже если вам кажется, что от еще одного килограмма огурцов сегодня точно хуже не будет, подумайте еще раз. Их, как и любые другие продукты, лучше есть в меру. Если переборщить с огурцами, полезные вещества в его составе могут обзавестись вредными свойствами. Например, тот же калий в переизбытке нарушит кислотно-щелочной баланс и приведет в конце концов к гиперкалиемии. В этом случае нарушится работа почек, появится риск язвы тонкого кишечника и проблем с сердечно-сосудистой системой.
Кому нужно есть огурцы
Огурцы рекомендуют есть пациентам с диабетом и людям, склонным к полноте. Минеральный состав этих овощей помогает снизить уровень сахара в крови, очистить сосуды, вывести излишки жира из организма. Также огурцы полезны при заболевании желудка (в качестве слабительного), почек и печени.
Кому противопоказаны огурцы
В Роспотребнадзоре напоминают, что водянистая основа огурца очень уязвима. Она может накапливать нитраты, искусственные стимуляторы или пестициды, которые часто используют в выращивании ранних или несезонных огурцов. Они не растворяются и запросто могут привести к отравлению.
— Такие овощи врачи категорически не рекомендуют покупать. Риски: отравления, расстройства работы ЖКТ, печени и почек. Нитраты могут дать о себе знать не сразу, но достаточно долго будут находиться в вашем организме, ожидая пополнения до критического количества, — уточняют в Роспотребнадзоре.
Что же до противопоказаний, то у огурцов их не так много. Даже если сравнивать с теми же яблоками — раньше врачи назвали 7 причин, из-за которых нельзя есть яблоки. От огурцов стоит воздержаться пациентам с хроническими заболеваниями ЖКТ, при обострении язвы, гастрите и энтероколите. Есть еще не самое большое количество людей, у которых есть аллергия на огурцы. Если и у вас после его употребления появились сыпь, отеки, покраснение кожи и першение в горле, отложите огурец в сторону и обратитесь к врачу.
В случае с солеными и маринованными огурцами число противопоказаний увеличивается. На них не рекомендуют налегать пациентам с желчекаменной болезнью и заболеваниями печени, гипертонией, атеросклерозом, пиелонефритом, ожирением выше второй степени.