Не отравиться в Новый год: какой срок жизни у салатов до и после заправки — смотрим в одной картинке

Роспотребнадзор РФ напомнил сроки годности салатов до и после заправки — их важно соблюдать, чтобы не отравиться после праздничного застолья.



В ведомстве отмечают, что любой салат — это благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжелого пищевого отравления.

