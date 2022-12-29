Не отравиться в Новый год: какой срок жизни у салатов до и после заправки — смотрим в одной картинке

Роспотребнадзор РФ напомнил сроки годности салатов до и после заправки — их важно соблюдать, чтобы не отравиться после праздничного застолья.
В ведомстве отмечают, что любой салат — это благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжелого пищевого отравления.
— В салатах обычно смешивают продукты с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности салата будет зависеть от рецепта. К тому же салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов. Поэтому салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре
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В ведомстве пояснили, что заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол:
— Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник. Помните, что даже диетический продукт при неумеренном употреблении может привести к набору веса. Не готовьте салаты в большом количестве, 1–2 столовых ложек на порцию вполне достаточно, чтобы удивить гостей новым рецептом, попробовать другие блюда и избежать переедания.
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