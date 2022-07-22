На месте кафе разорившейся сети на площади Калинина откроется ресторан с летней верандой на крыше

На месте закрой кофейни PRIMETIME на площади Калинина откроется ресторан сети «Аджикинежаль» с летней верандой на крыше.



О планах открыть еще один ресторан сети «Аджикинежаль» на новой площадке (Красный проспект, 157/1) рассказал в своих аккаунтах в соцсетях один из создателей бренда и совладелец части ресторанов Олег Ионко. Речь идет об одноэтажной пристройке к зданию бывшего института (сейчас это бизнес-центр) со стороны улицы Перевозчикова. Ранее здесь работало семейное кафе под брендом PRIMETIME. На прямой запрос НГС через мессенджер и на телефонные звонки Ионко не ответил.