На месте кафе разорившейся сети на площади Калинина откроется ресторан с летней верандой на крыше
В новом заведении будет 400 мест
На месте закрой кофейни PRIMETIME на площади Калинина откроется ресторан сети «Аджикинежаль» с летней верандой на крыше.
О планах открыть еще один ресторан сети «Аджикинежаль» на новой площадке (Красный проспект, 157/1) рассказал в своих аккаунтах в соцсетях один из создателей бренда и совладелец части ресторанов Олег Ионко. Речь идет об одноэтажной пристройке к зданию бывшего института (сейчас это бизнес-центр) со стороны улицы Перевозчикова. Ранее здесь работало семейное кафе под брендом PRIMETIME. На прямой запрос НГС через мессенджер и на телефонные звонки Ионко не ответил.
По информации из сообщения Ионко, в зале на первом этаже будет порядка 150 посадочных мест. И еще порядка 250 мест можно будет разместить на большой летней веранде на крыше. Открыть заведение рестораторы планируют до конца года. Летняя веранда появится у ресторана в следующем году. Это будет уже пятый ресторан «Аджикинежаль» в Новосибирске и седьмой в сети в принципе.
Нужно отметить, что на этом месте уже работало заведение с подобного рода кухней — ресторан «Белое солнце». После закрытия его сменило кафе «Карлсон», главной особенностью которого, по сути, была большая детская игровая зона. И уже пришедший на смену «Карлсону» ресторатор Антон Горестов переименовал это кафе (практически без изменений в интерьере) в PRIMETIME family.
Сама сеть PRIMETIME с начала этого года фактически перестала существовать как единый бизнес. Из-за финансовых претензий к Горестову лично и подконтрольным ему компаниям заведения под этим названием проданы новым владельцам. Часть кофеен сохранили название, а на части площадок открылись заведения других концепций.