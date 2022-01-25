Создатель сети PRIMETIME COFFEE объяснил обстоятельства банкротства своих компаний

Основатель сети кофеен PRIMETIME COFFEE Антон Горестов рассказал НГС об обстоятельствах самобанкротства пяти своих компаний. Вчера,
С исками о самобанкротстве обратились в арбитражный суд ООО «ПТ на
Как рассказал учредитель этих компаний Антон Горестов, все перечисленные предприятия еще в прошлом году прекратили операционную деятельность в силу невозможности исполнения ими финансовых обязательств. Список банкротящихся предприятий этими пятью компаниями не ограничивается.
— Часть бизнесов просто закрыта (например, кафе «Карлсон»), в остальных сменились управляющие компании. У них другие учредители, они работают по франчайзингу, — пояснил Горестов.
Тяжелую финансовую ситуацию своих предприятий предприниматель объяснил пандемией, которая сама по себе привела к сокращению потребления. К тому же часть времени предприятия сферы гостеприимства, к которой относятся и кафе и гостиницы, работали в условиях административных ограничений.
Антон Горестов был одним из создателей сети «Дядя Дёнер», но вышел из этого бизнеса в апреле 2021 года. Сейчас основным его известным активом является бренд PRIMETIME COFFEE — под ним в Новосибирске работают
Часть заведений, впрочем, всё же закрылась. Так, на месте кофейни в ТЦ «МЕГА» скоро откроется вторая точка московской сети Surf Coffee.