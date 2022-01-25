Создатель сети PRIMETIME COFFEE объяснил обстоятельства банкротства своих компаний

Основатель сети кофеен PRIMETIME COFFEE Антон Горестов рассказал НГС об обстоятельствах самобанкротства пяти своих компаний. Вчера, 24 января , соответствующие иски были зарегистрированы в Арбитражном суде по Новосибирской области.



С исками о самобанкротстве обратились в арбитражный суд ООО «ПТ на Военной 5 » (управляло кофейней PRIMETIME COFFEE в ТРЦ «Аура»), ООО «Ахотелс» (сети небольших гостиниц AHOTELS), ООО «Карлсон» (одноименное кафе на площади Калинина), ООО Консалтинговая Компания «Профит» и ООО «Праймтайм Фуд Баланс» (доставка блюд здорового питания). Ко всем этим предприятиям ранее поданы иски со стороны кредиторов на разные суммы.