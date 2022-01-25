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Создатель сети PRIMETIME COFFEE объяснил обстоятельства банкротства своих компаний

Из-за финансовых трудностей заведения пришлось передать франчайзи или закрыть

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На месте последней по счету закрытой кофейни сети откроется бургерная

На месте последней по счету закрытой кофейни сети откроется бургерная

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Основатель сети кофеен PRIMETIME COFFEE Антон Горестов рассказал НГС об обстоятельствах самобанкротства пяти своих компаний. Вчера, 24 января, соответствующие иски были зарегистрированы в Арбитражном суде по Новосибирской области.

С исками о самобанкротстве обратились в арбитражный суд ООО «ПТ на Военной 5» (управляло кофейней PRIMETIME COFFEE в ТРЦ «Аура»), ООО «Ахотелс» (сети небольших гостиниц AHOTELS), ООО «Карлсон» (одноименное кафе на площади Калинина), ООО Консалтинговая Компания «Профит» и ООО «Праймтайм Фуд Баланс» (доставка блюд здорового питания). Ко всем этим предприятиям ранее поданы иски со стороны кредиторов на разные суммы.

Как рассказал учредитель этих компаний Антон Горестов, все перечисленные предприятия еще в прошлом году прекратили операционную деятельность в силу невозможности исполнения ими финансовых обязательств. Список банкротящихся предприятий этими пятью компаниями не ограничивается.

— Часть бизнесов просто закрыта (например, кафе «Карлсон»), в остальных сменились управляющие компании. У них другие учредители, они работают по франчайзингу, — пояснил Горестов.

Тяжелую финансовую ситуацию своих предприятий предприниматель объяснил пандемией, которая сама по себе привела к сокращению потребления. К тому же часть времени предприятия сферы гостеприимства, к которой относятся и кафе и гостиницы, работали в условиях административных ограничений.

Антон Горестов был одним из создателей сети «Дядя Дёнер», но вышел из этого бизнеса в апреле 2021 года. Сейчас основным его известным активом является бренд PRIMETIME COFFEE — под ним в Новосибирске работают 23 заведения. Как пояснил предприниматель, все они сейчас принадлежат партнерам-франчайзи. Продолжают работу и две гостиницы AHOTELS.

Часть заведений, впрочем, всё же закрылась. Так, на месте кофейни в ТЦ «МЕГА» скоро откроется вторая точка московской сети Surf Coffee.

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