В Новосибирск пришла московская сеть кофеен для серферов

В Новосибирске открылось первое заведение сети Surf Coffee. Сеть строит свой маркетинг вокруг темы серфинга, однако в миниатюрной новосибирской кофейне места для аксессуаров катания на доске по волнам не хватило.



Новосибирская точка Surf Coffee открылась на первом этаже жилого дома на Советской, 12. До этого здесь несколько месяцев проработала кофейня «Фьёрд кофе». В очень маленьком помещении нашлось место только для барной стойки, пары маленьких столиков и туалета. Стесненные условия не позволили организовать на месте кухню, поэтому вся еда привозится сюда уже готовой и упакованной, на месте допекается лишь выпечка из полуфабрикатов.