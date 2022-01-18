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В Новосибирск пришла московская сеть кофеен для серферов

Заведение открылось в таком маленьком помещении, что доски для серфинга там не поместились

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Эспрессо в кофейне подают в больших картонных стаканах

Эспрессо в кофейне подают в больших картонных стаканах

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В Новосибирске открылось первое заведение сети Surf Coffee. Сеть строит свой маркетинг вокруг темы серфинга, однако в миниатюрной новосибирской кофейне места для аксессуаров катания на доске по волнам не хватило.

Новосибирская точка Surf Coffee открылась на первом этаже жилого дома на Советской, 12. До этого здесь несколько месяцев проработала кофейня «Фьёрд кофе». В очень маленьком помещении нашлось место только для барной стойки, пары маленьких столиков и туалета. Стесненные условия не позволили организовать на месте кухню, поэтому вся еда привозится сюда уже готовой и упакованной, на месте допекается лишь выпечка из полуфабрикатов.

В кофейне нашлось место только для пары столиков

В кофейне нашлось место только для пары столиков

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Цены на кофе начинаются со 129 рублей за эспрессо. В кофейне предлагают также целый раздел фирменного кофе: латте с малиной, кофе с имбирем, пуэрто-риканский раф и т. д. Самая дорогая позиция в кофейной карте стоит 369 рублей.

Cеть Surf Coffee была основана в городе Обнинске Калужской области, однако сейчас ни одного заведения у нее в этом регионе нет. Больше всего кофеен под этим брендом работает в Москве (35 заведений), следом идут Сочи (17), Краснодар (9) и Санкт-Петербург (8). Всего более 110 кофеен сети сегодня работают в 30 городах России. В Сибири первая точка Surf Coffee появилась в Барнауле летом 2021 года.

Ролл с фалафелем и овощами за 329 рублей

Ролл с фалафелем и овощами за 329 рублей

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Права на торговую марку Surf Coffee принадлежат сейчас московскому ООО «СТРАТФОРД ГЛОБАЛ», единственным учредителем которого является Вадим Суханов. Прочие бизнесы Суханова также связаны с торговлей кофе. Выручка компании за прошлый год составила 146 млн рублей, а чистая прибыль — 53,4 млн рублей. Сеть развивается преимущественно по системе франчайзинга. Для открытия заведения не нужно платить вступительный (паушальный) взнос, но франчайзи придется отчислять владельцу бренда роялти в размере 7% от выручки (вне зависимости от рентабельности).

Океанская тематика в оформлении ограничивается бумажными флажками

Океанская тематика в оформлении ограничивается бумажными флажками

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В новосибирской кофейне подтвердили, что заведение открыто по франшизе, и заверили, что сотрудники прошли обучение у франшизора. Судя по чекам, которые выдает кофейня, она открыта индивидуальным предпринимателем Марией Мухамедгалиевой. Кроме кофейни ей принадлежит сервис доставки блюд здорового питания MASH. Как рассказала сама Мария, с кофейнями сети она впервые познакомилась еще шесть лет назад.

— На меня произвел колоссальное впечатление этот свободный стиль в интерьере и общении. Тогда еще в кофейне Surf говорили: «Привет, что будешь?» Последней каплей оказалась поездка в Сочи, где я жила в горах неделю и спускалась каждое утро на подъемнике за заветным стаканчиком, — говорит новосибирский франчайзи.

Новой сети придется побороться за клиентов. В пределах пяти минут ходьбы от Surf Coffee работают больше десяти кофеен, а если расширить ареал до 10-минутной пешей доступности, то в него попадут уже порядка 50 заведений этого формата. На этом рынке работают даже такие неожиданные игроки, как служба доставки «Яндекс.Экспресс», где помимо базового набора продуктов питания можно заказать и основные кофейные напитки.

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